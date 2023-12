En paralelo, el Gobierno estará peleando en los estrados judiciales para evitar una millonaria demanda que le impuso Thomas Greg (TGS) por declarar la licitación desierta y no entregarles el contrato como en los últimos 17 años.

Tal como se conoció este martes, bastaron 40 minutos de una reunión tosca y escueta para que ambas partes decidieran no conciliar y anunciaran el inicio de un pleito legal que podría obligar al Estado a pagar una multa de 117.000 millones de pesos.

Si eso no se cumple, el Gobierno podría estar en aprietos otra vez para asignar ese contrato de 599.000 millones de pesos y para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de casi todas las Oficinas de Pasaportes del país.

Y no solo eso, sino que Matallana es un viejo conocido de Petro. El abogado fue el encargado de defender a los funcionarios de la entonces alcaldía de Gustavo Petro con la famosa “máquina tapahuecos”, un contrato que le generó una crisis reputacional a la Alcaldía por la aparente falta de resultados y dos condenas que hoy están en estudio para ver si se mantienen firmes o se tumban.

De hecho, su nombramiento se entiende como un voto de confianza de Leyva porque, entre otras cosas, el abogado apoya la visión del canciller y sus aliados de ganar el pleito legal y no de conciliar.

Ese último es un fichaje importante que llegó luego de que renunciaran la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora –quien se negó a responder preguntas de este diario por no ser parte del proceso–, y el exabogado de la Cancillería Germán Calderón España.

La otra era que el pliego exigía que la planta de contingencia debía ser en Norte América y no en Europa o América Latina, donde tenían sus plantas los demás oferentes. No tenían sentido...”.

En este pliego de condiciones había por lo menos dos puntos que favorecían a Thomas Greg. Uno era que pedían que las muestras de los pasaportes fueran de pasaportes colombianos, entonces ahí las compañías extranjeras nos decían que por qué no podían presentar pasaportes legales pero de otros países en los que ya tenían experiencia.

Y hablando del proceso jurídico que comenzará por la demanda de Thomas, ¿ese es el punto que usted va a defender, que declararla desierta era lo correcto?

“Sí, tal cual. Nuestra defensa va a ser demostrar que ese pliego no cumplía con las condiciones de igualdad que exige la Ley y que lo más adecuado era no seguir con él. Acá hay un punto y es que creen que este proceso ya está perdido y no es así. Al contrario, el proceso apenas inicia con la demanda de Thomas”.

¿Abrirán una nueva licitación, o deben esperar a que el juez decida sobre este pleito para empezar una nueva?

“No, claro que sí. Se abrirá una nueva licitación porque ese contrato se debe adjudicar con las condiciones de Ley”.

¿Cuándo arrancará esa licitación? y, ¿se garantiza el servicio de pasaportes hasta ese día?

“Eso debe iniciar a principios del próximo año. El contrato actual para garantizar el abastecimiento es hasta agosto de 2024. Está garantizado”.