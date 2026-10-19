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Ricardo Orrego se declaró inocente de presuntos delitos sexuales contra 5 colegas periodistas

La Fiscalía ya formuló la imputación oficial contra el reconocido periodista deportivo.

  • Ricardo Orrego logró fama nacional como periodista y presentador de deportes en Noticias Caracol. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES.
    Ricardo Orrego logró fama nacional como periodista y presentador de deportes en Noticias Caracol. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 57 minutos
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La Fiscalía le imputó oficialmente cargos al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, por la presunta comisión de delitos sexuales contra cinco colegas suyas de Noticias Caracol.

El ente acusador reportó este lunes que el comunicador se declaró inocente ante el juzgado de control de garantías, tras notificarle la imputación por acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo.

“Cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con Ricardo Orrego Arboleda fueron identificadas como presuntas víctimas de conductas de violencia basada en género en el ámbito de los medios de comunicación. Los hechos, que son materia de investigación, habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024”, detalló la entidad en un comunicado.

Según el expediente, “el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”.

La Fiscalía detalló que las denunciantes son tres periodistas de planta, una practicante y una estudiante universitaria. Los hechos habrían ocurrido en las instalaciones de Caracol Televisión, en el noroccidente de Bogotá.

Tras la audiencia de imputación, Orrego publicó un video en redes sociales, diciendo que guardó silencio durante siete meses por respeto al proceso judicial en curso.

“No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional”, expresó.

Pidió perdón a su esposa e hijos “por el dolor que esta situación les ha causado” y dijo que no se defenderá en las redes sociales, sino en los estrados judiciales.

“Comprendo perfectamente que este caso genere una atención especial, las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad (...). Considero imperativo que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, para que la verdad prevalezca”, acotó.

El escándalo estalló en marzo del presente año, cuando varias periodistas denunciaron en la prensa, de manera visible y también anónima, incidentes de acoso sexual que involucraron a varios comunicadores reconocidos de diferentes medios de comunicación.

En el caso de Noticias Caracol, las denuncias salpicaron a Orrego y a Jorge Alfredo Vargas, el principal presentador del noticiero. Ambos han defendido su inocencia con comunicados públicos y en los estrados, aunque sus vínculos laborales con el canal fueron terminados.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos.

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