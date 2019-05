Boyacá, primer departamento del país en prohibir el asbesto

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, firmó este viernes el decreto que prohíbe el uso del asbesto así como su licitación y contratación pública. La restricción espera reducir en un 80 % el uso de este material en obras públicas.

“Prohibir el asbesto es una acción por la vida, por las futuras generaciones, por un mundo mejor y porque gobernamos para la gente, por Boyacá. Es hora de que el Gobierno Nacional y el Congreso tomen decisiones radicales con respecto al asbesto. En Boyacá dimos el primer paso y abrazamos la iniciativa, ahora es necesario que la prohibición sea a nivel nacional”, afirmó Amaya.

El funcionario entregó simbólicamente el Decreto a Ana Sofía, hija de Ana Cecilia Niño, una mujer que batalló con el cáncer luego de estar expuesta durante años al asbesto. Del mismo modo, la Fundación que lleva su nombre, condecoró al gobernador Amaya con la medalla “Héroe por el Aire del Año”.

Daniel Pineda González, esposo de la fallecida Ana Cecilia Niño y director de la fundación que lleva el nombre de ella, se refirió a esta decisión.

“Yo creo que es un paso histórico para el país y en eso se merece un aplauso el gobernador. Es el primer departamento y le está haciendo un llamado a la Cámara de Representantes y le está mostrando que sí se puede prohibir el asbesto; sí es posible cerrarle la puerta definitivamente a la construcción con este elemento, a su uso. Y un mensaje también a toda la población colombiana en cuanto a que se puede eliminar y restringir su entrada al país”, añadió Pineda.

Pineda manifestó que puede haber un sub-registro de muertes debido a este material en el país.

“Más de 520 personas mueren anualmente en Colombia, según informe de la Contraloría; pero, según informe de la Fundación, son más de 1.500. Hay una proyección estadística que se debe basar, no solamente en el registro médico de muerte de las personas, sino también en que, por cada cáncer que mesioteloma (producido por la exposición prolongada al asbesto) se generan más de nueve de pulmón (Que también tiene uno de sus orígenes en este material). Y, además de eso, una persona expuesta puede no ser siempre diagnosticada correctamente, es decir existen sub-registros a nivel nacional que nos pueden dar indicios de que esta es una enfermedad que pueden tener muchas personas, pero no lo saben”, afirmó.

Por su parte, Giovany Viasús, director de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico explicó que “Boyacá es el cuarto departamento con mayor producción de asbesto con 47 toneladas al año, mientras el municipio del departamento que más genera este material es Nobsa con 33 toneladas”.

En el acto de firma del Decreto, el gobernador Amaya hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional y al Congreso para que se frene el uso de este material de una vez por todas.

“Si este país fuera un país descentralizado, que tuviera verdadera autonomía en los territorios, hoy estaríamos firmando la prohibición total; pero como depende de una decisión nacional instamos al Congreso y al Gobierno nacional para que hagan lo propio para que se prohíba el uso de este elemento tan dañino y que genera tantas dificultades. Como presidente de la Federación Nacional de Departamentos estoy invitando a mis colegas a que hagan lo mismo”, señaló el mandatario.

De la misma manera, dio a conocer que desde ahora empieza un trabajo para que los municipios también generen esta prohibición.

“Invitamos a los alcaldes, haremos una campaña para que todas las alcaldías emitan un decreto municipal. Estamos direccionando a la Secretaría de Ambiente y a la Asesoría de Regiones para que revisen el Decreto para que asesoren a los municipios a hacer lo propio”.

Cinco años para prohibirlo

Cabe señalar que el pasado mes de marzo un fallo de un juzgado administrativo en Bogotá dio un plazo máximo de cinco años al Estado colombiano para crear una política de sustitución del uso del asbesto. El Ministerio de Salud también manifestó que se debe prohibir el uso de este mineral.

“Para el Ministerio de Salud y Protección Social la mejor intervención para la reducción del riesgo de exposición al asbesto es la prohibición de su uso. Dada la existencia de población con antecedentes de exposición al asbesto que puede llegar a desarrollar una enfermedad atribuida a este carcinógeno, así como la existencia de personas que ya cursan con una de estas enfermedades”, expresó la cartera de Salud.

La decisión, expuesta en un auto de 616 páginas, va dirigida al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, en respuesta a una demanda presentada por Juan José Galindez en 2005, por los efectos dañinos del asbesto en la salud de las personas.

Según el documento, la demanda de Galindez cobija al Ministerio de la Protección Social, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) y la compañía minera Las Brisas S.A argumentándose una presunta vulneración al “derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.

La decisión también ordena a las fábricas que en este momento están haciendo uso del asbesto, llevar una indicación en sus productos donde se advierta el uso y el manejo de esta sustancia mineral.

En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca la prohibición general del asbesto, pero la iniciativa se ha caído siete veces. El asbesto, un material ideal para aislar el calor, liviano y fuerte, usado en tejas o tuberías, así como en la fabricación de partes carros como bandas o pastillas para frenos, es, sin embargo, muy dañino para la salud. Diferentes investigaciones han confirmado que puede tener efectos cancerígenos.