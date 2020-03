El mejor antídoto contra el coronavirus: quedarse en casa

Aylward agregó una entrevista con la revista New Scientist de Inglaterra: “Para detener realmente el virus, China tenía que hacer pruebas rápidas de cualquier caso sospechoso, aislar inmediatamente a cualquiera que fuera un caso confirmado o pudiera serlo, y luego poner en cuarentena a los contactos cercanos durante 14 días para que pudieran averiguar si alguno de ellos estaba infectado. Esas fueron las acciones que detuvieron la transmisión en China, no las grandes restricciones de viaje ni los cierres de fronteras”.

El director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, quien ha estado estudiando las medidas del gigante rojo dijo que “una cuarentena eficaz es esencial para hacer frente al coronavirus y esto no puede suceder sin realizar pruebas exhaustivas para el covid-19”.

Las medidas tomadas en China parecían una exageración, pero no estaban siendo más que cautelosos. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció su trabajo.

Los millones de personas y objetos que recorren diariamente el planeta dispersan las amenazas microbianas a su paso, generalmente sin intención de hacer daño. Los seres vivos se infectan en el camino, y el tiempo que transcurre antes de que aparezcan los signos y síntomas puede ser de días, o como con el covid-19, semanas. En un primer momento del virus Sars-Cov no había datos que indicaran que el brote, que se hizo pandemia en dos meses, fuese más mortal que la influenza. Pero rápidamente, como casi todo con este evento de salud pública, se supo que sí: es más contagioso y más mortal que la influenza. Además, se identificó que una persona infecta a tres en promedio, lo que lo incrementa exponencialmente. No significa esto que es el apocalipsis, pero sí que los sistemas de salud se pueden golpear y debilitar si se dan muchos casos graves en corto tiempo.

Los datos proyectados de Colombia que dieron paso al decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que declara la emergencia, indican que la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia del nuevo coronavirus sería de un 34.2 %. Según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, sus modelos indicarían que de no implementar las medidas de contención y mitigación se darían 3.989.853 casos, de estos el 81,5% (3.251.730) serían leves, 4,7% (187.523) serían críticos y 13,8 % (550.600) serían severos.

Esto considerando una tasa de transmisibilidad del virus de 2,68, lo que significa que cada persona contagiada podría contagiar a casi 3.

Ese 18.5 % es el que preocupa. Colombia solo tiene unas 1,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, según datos del Registro especial de prestadores de servicios de salud (Reps). Es decir, 83.300 camas hospitalarias para aproximadamente 49 millones de habitantes, y no todas se pueden usar para cuidados críticos y severos.

Pero en el país sí se están tomando acciones. Aunque no todas se entienden o gustan, o hagan falta más. Para la Contraloría, por ejemplo, la tarea en los aeropuertos no se está haciendo bien sin contar con que la prueba molecular para identificar la enfermedad no se está aplicando masivamente.

En contraste con Corea del Sur, que bajó de 900 a 100 casos diarios y ha hecho unas 200.000 pruebas, Colombia suma 2.000. El Instituto Nacional de Salud dice que la prueba puede costar más de 500.000 pesos por persona.

En Colombia, dice Mauricio Bustamante, exviceministro de salud de Colombia, exsecretario de salud de Bogotá, alto consejero de la Comisión para la salud Universal de la OPS y la OMS y asesor en salud para el gobierno peruano, la medida adoptada por el gobierno, el aislamiento preventivo, deja mucha porosidad para la propagación del virus. “El voluntario o cuarentena voluntaria es débil porque no corta la cadena de transmisión del virus, es menos estricto. Y se puede hacer en etapa en donde los casos son exportados”.

La cuarentena (o aislamiento obligatorio) es más estricta y se debe hacer cuando ya hay transmisión local comunitaria, agrega Bustamante desde Perú, el primer país de latinoamérica en estricta cuarentena (ver glosario). Pero aclara que ese es un criterio técnico. “Se pueden tomar decisiones políticas anticipándose a los hechos como lo hizo Perú. El domingo declaró el aislamiento obligatorio y sólo ayer en la tarde se reconoció que ya estábamos en fase 3, es decir de propagación local y comunitaria del virus. Eso exige ya una acción de mitigación”.

Este tecnicismo significa que la cuarentena es sugerida cuando se llega al 10 % de los casos de transmisión local. Colombia ya parece que está allí, según cifras del INS para el 19 de marzo, 65 casos son importados y 37 relacionados.