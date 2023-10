Una revisión de muela en el Congreso y otros secretos del poder en De Buena Fuente

Malestar por comentario antisemita

Y a propósito de EPM no cayó nada bien el trino del gerente de Relaciones Externas Fabio Andrés Marín Guerra apoyando un comentario del presidente Gustavo Petro en relación con los ataques de Hamás contra Israel. Marín aplaudió que el mandatario dijera “la verdad (...) despojado de los intereses económicos de la comunidad judía que ha merodeado al Gobierno y a los medios de Colombia”. Pues bien internamente se le cuestionó por la falta de consideración y respeto, incluso, con uno de los miembros de junta, Erez Zaoince. De Buena Fuente conoció que Marín tuvo que salir a explicar y a decir que no era un comentario ofensivo y que solo respaldaba la explicación de Petro sobre el apoyo de las derechas e izquierdas sobre el conflicto israelí, que sus comentarios eran personales y no comprometían a la empresa, pero al final EPM sí se se vio salpicada en redes. Marín finalmente borró el trino.