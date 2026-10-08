Así fue el emotivo reencuentro de Stephany Echavarría con su hija tras perder sus piernas en el terremoto en Cali

Stephany Echavarría, una mujer que perdió sus piernas tras ser rescatada de los escombros por el terremoto del 10 de agosto, salió de su hospitalización en la Fundación Valle de Lili de Cali. Pasó 57 días hospitalizada, en los que se enfrentó a 21 cirugías debido a las lesiones que sufrió tras el sismo. Estefany fue recibida por sus seres queridos, incluida su hija, quienes la esperaban en las afueras de la Fundación con letreros, bombas y aplausos. Su hija le dijo: “mamá, te amo”. También fue recibida por personal de la constructora con el que podrá acceder a un nuevo apartamento. Esto se dio tras un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella a finales de septiembre. En esa fecha, el jefe de Estado estuvo en la Fundación Valle de Lili para entregar viviendas amobladas a pacientes sobrevivientes del sismo que estaban en proceso de recuperación. Entre ellas, Stephany.

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La historia del rescate bajo los escombros para salvar a su hija

La sobreviviente protegió con su cuerpo a su pequeña hija mientras estaban atrapadas bajo los escombros. Mientras tanto, le cantaba para mantenerla con vida. Por la tragedia, Stephany perdió sus dos piernas. A finales de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella la visitó. “Que mi hija esté bien me llena el alma, el corazón”, le dijo al primer mandatario.

El presidente le comentó que “la admira mucho” y la felicitó por su valentía. Stephany le contó la historia de cómo sobrevivió al terremoto. “En un principio, yo le dije a mi hija ‘préndete de mí como un mono’. Lo primero que se cayó de la casa fue el pasillo. Ahí se fue mi abuela, luego mi mamá y seguía yo claramente. Alcancé a saltar y corrí, a medida que se iba deslizando, y ella prendida a mí”, narró.

Stephany se dio cuenta de que, si se quedaba con ella en esa posición en un espacio estrecho, ella y su hija podrían morir ahogadas. “Yo dije ‘si la dejo prendida a mí nos ahogamos. Necesito una casita, un espacio, algo’. Y cuando caí buscaba y vi como medio una U la solté, la tiré y la cogí de la mano. Ahí quedó y ahí me cayó todo encima”. Stephany fue rescatada en ocho horas; su hija, en siete. “Todo el tiempo cantábamos, quedamos como muy encima. Todo nos iba cayendo encima mientras desenterraban y, como era tanta gente, claramente no nos escuchaban. Y mientras ellos pisaban, se iba apretando”, contó. Pensó que, si había quedado viva, por algo sería. “Yo le decía ‘amor, cantemos, que ya nos van a encontrar’. Y pensaba ‘si quedé viva, algo bueno me va a pasar. Si vi fallecer a mi mamá y a mi abuela y estoy viva es por algo’”. Llegó un momento en el que sí primó la angustia, ya que a su hija la apretaban cada vez más los escombros. “Me decía ‘mamá, ayúdame’, y yo no podía. Le decía ‘mi amor, ayúdame a gritar’. Ya hablando con las personas que estaban afuera me cuentan que lo que escucharon fue el llanto de la niña. Así nos encontraron”, narró.

Recuperación médica y compromiso de entrega de vivienda nueva

El tiempo se estaba agotando cuando eso pasó. A Stephany se le enterró una varilla en el pulmón y los escombros apretaban cada vez más su cuerpo. “Yo me desmayaba por lapsos, llegó un momento cuando escuché a mi hija ‘mamá no, así no’, y yo volvía a abrir los ojos. Llegué a la Fundación Valle de Lili con el 5 % de probabilidad de quedar viva. Los médicos de acá me revivieron”. Cuando le dijeron que habían tenido que amputarle las piernas, solo pensó en que está viva. “Voy a poder ver a mi bebé crecer, llevarla al jardín con ella que era lo más importante para mí. Mucho dolor, pero todo ha sido para un bien, he salido victoriosa”, afirmó. Le puede interesar: Así rescataron a dos personas entre los escombros de casa afectada por el terremoto que colapsó en Pereira El presidente De la Espriella le entregó una llave simbólica del apartamento nuevo al que podrá acceder. Se despidieron con un abrazo en medio de aplausos de los presentes en la sala, entre ellos el alcalde Alejandro Eder. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Cuando estés en tu casa, me vas a invitar a conocer a tu nena y yo llevo a Francesca, ¿te parece?”, le dijo el mandatario. Stephany respondió, entre risas, “prométeme tú que vas a ir”, mientras se despedían con un abrazo. “Esto no es una promesa, es un compromiso. Qué admiración y ejemplo”, le dijo el mandatario. Bloque de preguntas frecuentes