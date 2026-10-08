Así fue el emotivo reencuentro de Stephany Echavarría con su hija tras perder sus piernas en el terremoto en Cali

Stephany Echavarría, una mujer que perdió sus piernas tras ser rescatada de los escombros por el terremoto del 10 de agosto, salió de su hospitalización en la Fundación Valle de Lili de Cali.
Pasó 57 días hospitalizada, en los que se enfrentó a 21 cirugías debido a las lesiones que sufrió tras el sismo. Estefany fue recibida por sus seres queridos, incluida su hija, quienes la esperaban en las afueras de la Fundación con letreros, bombas y aplausos. Su hija le dijo: “mamá, te amo”.
También fue recibida por personal de la constructora con el que podrá acceder a un nuevo apartamento. Esto se dio tras un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella a finales de septiembre.
En esa fecha, el jefe de Estado estuvo en la Fundación Valle de Lili para entregar viviendas amobladas a pacientes sobrevivientes del sismo que estaban en proceso de recuperación. Entre ellas, Stephany.