Además de asegurar, que el dinero que debería estarse destinando en la atención, se está yendo en “burocracia, porque han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso. No puedo hacer eso”.

Siendo este uno de los temas que se pretende solventar con la reforma a la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas.