LATAM Airlines le apuesta a los viajes corporativos

Con una importante inversión y una estrategia de gran aliento, LATAM Airlines duplicará su operación en Colombia en los próximos tres años.

¿Cómo lo harán? Mediante el Plan Expansión Colombia, que ofrece beneficios al cliente, hasta ahora inéditos para la aerolínea en el país.

Y es que Colombia tiene un alto potencial en el mercado aéreo, pues además de ser el segundo mercado más grande de Sudamérica, las tasas de viaje por habitante son de aproximadamente 0,6 trayectos al año.

Por eso, LATAM Airlines pensando en sus usuarios, iniciará a partir del 1 de julio el proyecto Plan Expansión Colombia con el que espera duplicar la operación de la aerolínea en el país durante los próximos tres años y de esta manera, convertirse en la primera opción para viajeros corporativos colombianos.

Al mismo tiempo busca estimular la demanda y diversificar las opciones para el pasajero corporativo, creciendo en rutas estratégicas para este segmento como Medellín, que tendrá 16 vuelos diarios; Cali con 15, y Bucaramanga con 5.

“Nos enfrentamos a una oportunidad histórica para nuestra operación Colombia. El Plan de Expansión es posible hoy gracias a la transformación del Grupo LATAM con el que desarrollamos importantes ventajas en costos que nos hace más competitivos frente a operadores tradicionales y nos facilita enfrentar de mejor manera el crecimiento de los modelos de low cost. Esto acompañado de una priorización del gobierno nacional del turismo como palanca del crecimiento económico de los próximos años y con esto de mayor claridad de las necesidades de la industria aérea para alcanzar los 100 millones de pasajeros previstos en el plan 2030 de la Aerocivil”, asegura Santiago Álvarez, director ejecutivo de LATAM Airlines Colombia.

El cliente es el aspecto primordial

El plan de crecimiento de LATAM Airlines Colombia se enfoca en consolidarse como la opción más conveniente para el pasajero corporativo, pues además de encontrar una alta frecuencia en trayectos, podrá disfrutar de una gran variedad de servicios y características en su oferta de valor que los diferencian de otras compañías.

Para lograr este objetivo la aerolínea implementará una estrategia basada en cinco pilares pensados en el bienestar y comodidad del pasajero, que van desde la puntualidad, precios bajos con su modelo de negocio, flota moderna, una sólida red de conectividad, hasta el mejor programa de acumulación y canje de millas.

La puntualidad es un factor clave en el transporte aéreo, además es uno de los aspectos más valorados por los pasajeros y esta aerolínea lo tiene claro. Así es como lo muestran sus resultados: en 2018 obtuvo el primer lugar de cumplimiento entre los operadores locales con un 90,2 % en promedio, ubicándose 18 puntos porcentuales encima del operador con mayor participación en el mercado, y para 2019 planea mantener este rigor con el fin de llegar a su destino sin ningún contratiempo.

Además, ¿no le ha pasado que su tarifa de vuelo ha incluido servicios que no va a usar o no necesita e igual paga por ellos?, con el modelo de Branded Fares de LATAM esas sorpresas no volverán más, pues con esta opción el usuario podrá armar su viaje de acuerdo a sus necesidades y gustos, olvidándose de pagar de más, gracias a este modelo que logró disminuir en un 20 % las tarifas más bajas en 2018.

Programa mejorado de viajero frecuente

Brindar beneficios diferenciadores para sus pasajeros frecuentes es un plus característico de la aerolínea, por eso, el programa LATAM Pass se renueva para que los usuarios puedan acceder más fácilmente a las categorías Elite. Dentro de estos nuevos beneficios, los viajeros frecuentes necesitarán de menos puntos calificables para acceder a Gold o Platinum.

Adicionalmente, los usuarios de la categoría Gold podrán llevar la primera maleta de 23 kg sin costo y escoger su asiento en forma gratuita en cualquier vuelo nacional (se exceptúan asientos LATAM+), de igual manera, los nuevos beneficios también incluyen la posibilidad de adelanto o postergación de vuelo en el mismo día sin costo alguno. Y si usted es un viajero frecuente LATAM tiene buenas noticias, pues cuenta con la mejor oferta de acumulación y canje de millas en el mercado.

Otro de los pilares con los que LATAM potencia su plan, es a través de la sólida red de conectividad que ha desarrollado al tratarse de la aerolínea más grande de la región y como resultado de las alianzas con grandes operadores como American Airlines e Iberia.

Finalmente, el desarrollo del Plan Expansión Colombia prevé la renovación gradual de la flota. Inicialmente se reemplazarán algunos de sus aviones Airbus 319 de 144 sillas por Airbus 320 de 174 sillas y, posteriormente, en el año 2020 llegarán los primeros aviones con cabinas renovadas, incluyendo asientos Recaro con diseño ergonómico y puertos de alimentación USB de carga rápida. Así mismo, las nuevas cabinas contarán con Asientos LATAM+ que ofrecen mayor espacio, compartimientos superiores personales y servicios Premium como check-in y embarque prioritario.

El Plan Expansión Colombia no solo representa el crecimiento de la operación de LATAM en el país, también constituye una oportunidad para el desarrollo de nuevas rutas y destinos en Colombia, sumado a la consolidación de mayores niveles de competencia que tienen como efecto directo, mayores beneficios y precios más bajos para el pasajero. Mayor información en LATAM Airlines.