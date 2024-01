—Desde la infancia siempre he tenido esa dualidad entre lo que yo soy y lo que quiero llegar a ser . Con esta serie fue darle la bienvenida a mi lado oscuro, siempre he sido una persona carismática, con una vida tranquila, vengo de una familia tradicional. Nunca he tenido sucesos extraordinarios o caóticos que me hagan pegar de eso para llevarlo a mi faceta artística.

—¡Ufff! Es una sensación muy diferente, la gente está conociendo la mejor versión de Alejandro. El Alejandro pintor definitivamente es una persona más curiosa, me interesa mucho más la historia, saber de procesos creativos, indagar en el pasado de mi familia, vivir las cosas simples, sentarme a hablar con mi papá sobre su infancia. La curiosidad ha sido lo más valioso que me ha entregado el arte y es lo que más cariño le tengo en la actualidad.

Nació en Buga, Valle del Cauca, y desde niño ha estado en contacto con el mundo visual: el dibujo, la pintura. Más grande, le interesó la fotografía y lo audiovisual. Hace cinco años vive en Medellín. Cuando pinta, la paleta de colores que casi siempre usa navega por los tonos pasteles y tierra. Y eso tiene un sentido.

—Son las tonalidades que siempre he cargado en mi vida, se ven hasta en mi manera de vestir, en el diseño, en la pintura. Siempre estoy entre el beige, el vinotinto, los cafés, los naranjas, el negro. De casualidad, el hotel donde estoy exponiendo tiene la misma paleta de mis colores favoritos, todo se conectó y fue una coincidencia.

—¿Cuáles sensaciones le generan estos colores?

—Me dan una sensación de paz. Con el beige en particular me pasa algo muy extraño y es que me hace sentir en hogar, siempre he sido muy familiar, entonces me acuerda también esa sensación de estar con mi familia.

Estos colores además lo llevan a recordar al Alejandro niño corriendo en las calles destapadas en Buga, el olor del polvo de la carretera y el amanecer antes de ir al colegio. Muy lejos del caos que pintó.