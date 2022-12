Y esto no es todo. Recibirán sesiones magistrales y la guía de cuatro tutores: Laura Sofía Mejía, fotógrafa pereirana experta en transmedia y directora de Baudó AP; Sebastián Duque, podcaster cartagenero, productor de Cartagena Federal; David Lara Ramos, uno de los más reconocidos periodistas culturales cartageneros; y Ángel Unfried, director de Artimaña Editorial, ex director de El Malpensante, ex editor general del estudio de revistas de Semana y editor de Bacánika.

La misión de este grupo de ocho periodistas será generar contenidos para la web y las redes sociales oficiales del evento, al igual que material en distintos formatos para sus plataformas independientes o cuentas personales, e insumos para medios de comunicación y agencias concertadas.

La condiciones son:

- Presentar dos propuestas de contenidos concretas para ser desarrolladas durante el Hay Festival Cartagena 2023.

- Un párrafo de presentación de su trayectoria y motivaciones.

- Dos vínculos a contenidos suyos publicados anteriormente (puede ser en cuentas personales y en plataformas independientes).

Estas postulaciones se deben presentar a través del formulario disponible en https://www.hayfestival.com/cartagena/laboratorio-hay