Si hay un referente de los festivales de música electrónica en el mundo es Afterlife , el evento que organiza el dúo de DJ italianos Tale Of Us, y que el pasado 12 y 13 de mayo vinieron por primera vez a Colombia : se presentaron en el estadio del Cincuentenario de Medellín.



En esta primera edición de Afterlife en Medellín, el lineup estuvo conformado de la siguiente manera:



- 12 de mayo: UBBAH, 8Kays, Recondite, Massano, CamelPhat, Tale of Us y MRAK.



- 13 de mayo: Layla Benitez, Sasha Carassi, Woo York, Agents of Time (DJ set), CamelPhat, Tale of Us y Anyma.

Así se vivió la presentación de MRAK durante la primera edición de Afterlife en Medellín: