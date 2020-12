Asi fue el balance de Altavoz 2020

1940

John Lennon nace en Liverpool el 9 de octubre. Su padre es Alfred Lennon y su madre Julia Stanley. Su padre lo abandonó cuando tenía cinco años y reapareció cuando era un Beatle.

1963

Se graba el primer disco de Los Beatles el 22 de marzo de ese año. Please please me acompaña el inicio de la llamada Beatlemanía. Ese año también nace su primer hijo Julian Lennon.

1964

Los Beatles conquistan Estados Unidos en una gira de 30 conciertos en 23 ciudades. También salieron de gira por Europa. Ese mismo año se registraron12 canciones en el Billboard Hot 100.

1966-1967

Lennon conoce a Yoko Ono. Se realiza la última gira del grupo y muere Brian Epstein, su manager. Sale el Sgt. Pepper’s lonely hearts club band uno de los discos más vendidos de la historia.

1970

Se acaban Los Beatles con la publicación del último disco Let it be y se publica el primer álbum de Lennon tras la finalización del grupo JohnLennon/Plastic Ono band grabado en Toronto.

1971 - 1972

Se publica la canción Imagine y Lennon fija su residencia en Nueva York con su ya esposa Yoko Ono. Nace su hijo Sean en 1975 y Lennon anuncia su retiro en el 77 para dedicarse a él al menos por tres años

1980

El 8 de diciembre John Lennon fue asesinado por Mark Chapman, quien le propinó 5 disparos por la espalda. Chapman tenía 25 años y actualmente paga condena por el hecho.