El compositor español Isaac Albéniz hizo de la Suite Iberia un canto de cisne: reunió en ella todo el arte y la belleza de su tiempo. Esa pieza será precisamente la que Luis Fernando Pérez interpretará el jueves 29 de junio a las ocho de la noche en el escenario del Teatro Metropolitano.

Ese hecho no resulta menor: Pérez es uno de los maestros españoles del piano que lleva años montando Iberia para públicos de distintas partes de su país. En otras palabras, en este concierto se dan cita un virtuoso de la música clásica y una de las obras más complejas que han llegado a las partituras.

¿Cuál es el flechazo que tuvo con el piano? Háblenos de la relación con este instrumento...

“En casa de mi padre siempre hubo un piano. Y, además, mi padre lo tocaba, tocaba muy bonito. De esa manera, nací con piano en casa. Mi padre me llevó desde muy chico a muchos conciertos. Eso fue lo que me hizo entender que el piano es el instrumento rey, colocado en mitad de la orquesta. Ese fue mi gran amor con el piano”.

¿Y desde siempre fue pianista clásico o se dejó seducir por el rock?

“Me ha gustado siempre todo tipo de música. Ahora, me he iniciado en los estudios clásicos y estos depuran la técnica al máximo. Para otras músicas no hace falta tener la técnica tan depurada. Incluso el jazz puede romperte la técnica. En el jazz no es tan importante lo que hace la mano mientras que en la clásica toca trabajar para que la mano haga exactamente lo que quiero. Me encantaría ser un pianista de jazz, pero no puedo serlo”.