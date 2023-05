El bajista de The Smiths, Andy Rourke, murió a los 59 años

El bajista de The Smiths , Andy Rourke , falleció a los 59 años víctima de un cáncer de páncreas, informó el viernes Johnny Marr , exguitarrista de la mítica banda británica de rock independiente de los años 1980.

Junto a su gran amigo de infancia Marr, al que conoció en la escuela, entró en la banda funk Freak Party.

No fue el primer bajista de The Smiths, pero se unió a ellos el mismo año en que se formaron, 1982.

El grupo de Mánchester, en el norte de Inglaterra, saltó a la fama cuatro años después con el álbum The Queen is Dead (la reina ha muerto).

Se separaron en 1987 y Rourke tocó a partir de entonces con músicos como Sinead O'Connor, The Pretenders, Aziz Ibrahim o Dolores O'Riordan, de los Cranberries, fallecida en 2018.

Era “no sólo el bajista con más talento con el que he tenido el privilegio de tocar, sino el tipo más encantador y divertido que he conocido”, afirmó Mike Joyce, exbatería de The Smiths.

Mat Osman, bajista de Suede, rindió homenaje a un “bajista poco común” cuyo “sonido era reconocible al instante”.