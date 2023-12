Paula Pera y el fin de los tiempos es el proyecto musical de Paula Pedraza que nació en plena pandemia, a finales de 2020. Paula comenzó cantando en cruceros y allí, moviéndose con el mar, decidió empezar a componer como una catarsis. Se presentó al concurso Rompe Colombia, de Amazon Music y ganó. “Amazon Music tiene previsto para Paula continuar desarrollando su carrera musical para darle mayor visibilidad dentro del servicio de streaming, a través de listas de reproducción, participación en eventos, entre otros. Adicionalmente, la artista tendrá seis meses de relaciones públicas con Agencia Jaque, un año de asesoría legal con Allright, expertos en soluciones legales en la industria de la música y 16 horas de grabación en GML Estudios, los estudios de grabación de Gaira Música Local”. EL COLOMBIANO conversó con esta nueva artista y su proyección tras ganar el Rompe Colombia. ¿Cómo decide presentarse a Rompe Colombia y cómo se da ese camino para ir llegando hasta esta final? “Yo ya me había presentado al Rompe antes, pero sin entenderlo mucho y ahora me presenté de nuevo con mucha más información. Le dije a mi familia, mis amigos y los seguidores en redes que me apoyaran y cuando eligieron a cinco de cada ciudad pues ahí quedé y fue una gran sorpresa. A mí me pasa algo y es parte de mi autosabotaje, y es que cuando paso, me da más angustia porque era competir y sentirme ansiosa todo el tiempo. Pero bueno, igualmente es una felicidad. En esa semifinal con cinco personas cada uno se la mete toda y entonces quedé y ya llegó la final y me encontré con Afrofresh y con Gero Ángel, que son muy buenos cada uno en su género”.

Paula Pera en el concurso Rompe Colombia. FOTO Cortesía Amazon Music

Pensó que ibas a ganar... “Yo la verdad pensaba que era la que menos chance tenía, porque obviamente es un concurso muy de la industria musical, yo entiendo que hay géneros que tienen mucha más salida, que son mucho más rentables, que son mucho más comercializables y pues mi género es pequeño. Yo pensaba que no iba a ganar y mira, gané, todavía no me la creo y estoy muy feliz por esta oportunidad”. ¿Cómo fue ese espacio de competencia con Afrofresh y Gero? “Cuando nos conocimos me dio risa porque los conocía en redes sociales, pero realmente no en persona. Se manejó una energía muy linda, hablamos entre los tres que el que ganara estaría bien, porque teníamos géneros muy diferentes, tres propuestas fuertes y diferentes. Cuando estábamos parados ahí los tres antes de que abrieran el telón para decir el ganador nos miramos y dijimos, ‘el que se lo lleve se lo merece, porque cada uno tiene lo suyo y son proyectos completos, bonitos’. Fue muy lindo ese momento. Haber llegado a la final es algo importante”.

Su propuesta es “Nostalgia Pop”... “Yo vibro es con esto, con este pop nostálgico. Mi relación con la música es todo para mí y a la vez ha sido una terapia gigante. Porque siempre he querido hacer música y de hecho siempre he querido hacer lo que ahorita estoy haciendo, que es una apuesta muy valiente, ser músico y apostarle a tu carrera musical en un mundo competitivo. Para mí la música igual ha sido siempre un proceso muy terapéutico de mirarme hacia adentro. Paula Pera es un proyecto muy, muy joven, nació hace tres años como de una catarsis, yo me fui a trabajar como cantante en cruceros y ahí empecé a escribir canciones por primera vez canciones, eran diarios de lo que yo sentía en esa etapa de que uno crece y que empieza a sentirse viejo. Escribí todo eso, llegué a Bogotá, la pandemia nos encerró a todos y ahí fue Paula Pera nació. La música la percibo con nostalgia, Paula Pera es full canción de autor, pero desde la producción se vuelve más rock, más indie”.