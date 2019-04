J Balvin confirmó que estará en Lollapalooza

Tras el éxito que significaron sus dos presentaciones en Coachella, en California, (la noche del sábado repitió), J Balvin fue confirmado en el cartel principal de artistas del Lollapalooza 2019, el festival que se celebrará en Chicago entre el 1 y 4 de agosto.

Será la primera vez que un artista latino estará cantando en español en el Lollapalooza, encuentro creado en los años 1990 para celebrar la cultura alternativa.

Balvin actuará al lado de Ariana Grande, Childhish Gambino, Twenty One Pilots, The Strokes, Tame Impala, Flume y The Chainsmokers.

A través de sus redes sociales, el cantante antioqueño celebró este hecho, un escalón más en su ascendente carrera. “Siempre elevando, nunca inelevando”, fue parte de su post en Instagram, en donde incluyó una imagen del cartel oficial.