Ese amor por Demi Lovato lo llevó a pensar seriamente en una carrera musical , comenzó una técnica en música en 2018. “Yo escribía y producía canciones para amigos, para colegas”, y luego salió la carrera de producción musical en la Institución Universitaria ITM y le encantó, “iba encasillado en ser productor, pero en el camino me cansé de venderles mis ideas a otras personas. ¿Por qué los tenía que convencer de que una canción era buena, cuando me gustaba y tenía una idea alrededor?”.

Tenía 11 años y su habitación llena de afiches de Demi Lovato. El paisa Juan Pablo Merino, hoy conocido en el mundo artístico como Pavlo y con 24 años, se ríe al recordar ese instante de su vida: “No sé como me aguantaron mis papás, compraba sus CD, era el vicepresidente del fan club , el fanatismo era altísimo”.

Y el tiempo fue pasando y Pavlo no recibía ningún correo, ningún mensaje. Él ya estaba programado a ir al concierto como un asistente más, listo para corear sus canciones, pero hace diez días todo cambió: “Recibí la llamada de mi manager diciéndome ‘Pavlo, felicidades, eres el telonero de Demi Lovato para su concierto en Bogotá’. Me hace ilusión que ella haya escuchado algo de mí, así sean 30 segundos para escogerme”.

También pensó que él podía ser quien abriera su concierto: “Me acerqué a los organizadores de Estéreo Picnic que son los mismos que la traen en esta gira y ellos recibieron mi propuesta, dijeron que me tendrían en cuenta, pero que al final era Demi la que iba a decidir”.

El alboroto en su casa fue total, lloraron él, su papá, su mamá, su novio, todos sabían que ha sido su artista favorita. Después de procesarlo Pavlo empezó a pensar qué hacer.

“El Estéreo Picnic fue una preparación para mí, de ahí aprendí qué puedo mejorar y cómo puedo hacer un mejor show, tengo que hacer algo genial porque es un hecho que la gente va a ir a verla a ella, ¿cómo los voy a atrapar con mi propuesta?”, se pregunta.

Con el tiempo encima todo ha sido un reto, va a estar 30 minutos, a cantar entre 8 y 9 canciones. “Ha sido un corre corre absoluto, como artista independiente me toca gestionar muchas cosas, pero lo estoy disfrutando, he estado en ensayo con bailarinas, revisando las coreografías, ha sido un reto para mí”.

No espera cruzársela en el camerino y no quiere albergar muchas esperanzas: “No sé qué esperar, si me la encuentro sería un sueño aún más grande porque podría expresarle todo lo que significó, incluso como inspiración en mi adolescencia y lo que significa hoy”.

Por ahora está concentrado en el show, en dar la talla. Lo que pase de más será ganancia. Al bajarse del escenario se quedará para verla en vivo, así como lo había planeado, cantará sus éxitos y completará la mejor noche de su vida, hasta ahora.