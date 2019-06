Premio Tony para el bailarín caleño Sergio Trujillo

El colombiano Sergio Trujillo ganó este domingo el premio Tony a la mejor coreografía por su trabajo en Ain’t Too Proud, un musical basado en la historia del grupo de la Motown The Temptations.

El bailarín y coreógrafo, que cuenta con una amplia carrera en Broadway y que ya había estado nominado en el pasado por la obra On Your Feet, dedicó el galardón, entre otros, a su familia colombiana por enseñarle a amar la música y la danza.

Pero fue su mensaje para los inmigrantes el que le valió una inmensa ovación y puso en pie a todo el Radio City Music Hall de Nueva York.

“Yo llegué a Nueva York hace más de 30 años como un inmigrante ilegal. Soy la prueba, para todos aquellos soñadores, de que el sueño americano todavía está vivo, porque van a venir cambios”, dijo en inglés.

Trujillo, muy emocionado, terminó sus agradecimientos en español: “Para todos ellos que estén escuchando este momento, quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer”.

El bailarín se crió en Canadá antes de llegar a la Gran Manzana, donde triunfó tanto bailando como luego al frente de coreografías. Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations llegaba a los grandes premios del teatro estadounidense como uno de los principales favoritos, con 12 nominaciones, incluida mejor musical, y solo superado por Hadestown, con 14.