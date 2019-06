Quizá mañana el amor tendrá otros nombres

Cuando un vaso estalla contra el piso, unir el cristal sería una operación imposible, además de ser muy dolorosa. Patricio Pron, doctor en filología y escritor argentino, quiso capturar ese instante, el del quiebre dentro de otro quiebre, el que representa lo irreparable, pero en el amor.

Su novela Mañana tendremos otros nombres, ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2019, es un reflejo de esa historia que se repite una y mil veces cuando el amor deja de ser. Esa negación, esa incesante forma de repetir mil veces las mismas imágenes en la mente, de ver a la persona en todos los lugares, de repasar las promesas, las mentiras, las culpas y la más temible de todas: la incertidumbre.

Pron se atrevió a abordar esa experiencia universal, que durante estos años ha adquirido nuevas dinámicas. La tecnología parece ser un componente fundamental, una nueva puerta, en el que se siguen manteniendo otros factores esenciales: las amistades, la nostalgia, las reacciones que no se pueden explicar.

EL COLOMBIANO charló con el escritor sobre el proceso para construir este libro, su experiencia al ganar uno de los premios más importantes de la literatura en español y su sutilidad al hablar del amor, desde las dos partes, de manera equilibrada.

¿Por qué escribir de amor en esta oportunidad?

“Tenía la impresión de que había algo que no se estaba contando sobre la experiencia amorosa en este momento. Las novelas que veía a mi alrededor contaban la experiencia amorosa de una manera un poco reduccionista, limitando las posibilidades y no dando cuenta de los desarrollos más recientes en relación con la forma en que imaginamos cómo deseamos amar y ser amados. Veía que la mayor parte de los libros con los que tropezaba, en particular los escritos en español, presentaban una versión que parecía desactualizada en relación con las muchas formas en las que las personas están pensando en sus relaciones amorosas y concibiéndolas.

Estamos en un momento en el que algunas ideas preconcebidas ya no tienen validez o no del todo. Ya no es necesario que una pareja esté conformada por dos personas de sexos opuestos, ya no es necesario que esté conformada solo por dos personas, ya no tiene como finalidad la maternidad necesariamente. Ya las personas no están vinculándose de manera tradicional, sino más bien apelando a otras cosas como nuevas tecnologías y todos estos desarrollos sociales. Pensé en esta novela como una actualización para tener una visión realista de cómo estamos amando en este momento, que es naturalmente también cómo vamos a amar y ser amados en el futuro”.

El libro cuenta lo que sucede después de 24 horas de la ruptura, luego una semana después, ¿acudió a etapas de la ruptura?

“En primer lugar recurrí a mi experiencia. Cuando uno escribe acerca de la intimidad de unos personajes, lo hace inevitablemente acerca de la propia intimidad que es la que uno mejor conoce y también recurrí a mucha documentación.

Afortunadamente hay decenas de ensayos, libros y artículos y estadísticas que están abordando la cuestión de cómo amamos en este momento histórico y recurrí a muchos amigos y en particular a muchas amigas, las cuales me abrieron su intimidad, y estuvieron contándome historias que, con muy pocas modificaciones, llegaron al libro. Así que allí hay una parte muy importante de no ficción, a pesar de que sea una novela”.

¿Qué tanto se inmiscuyen las nuevas tecnologías en las relaciones?

“Lo que descubrí es que había una intromisión mucho mayor de la que yo creía. Tengo ahora 43 años y estoy casado aproximadamente desde hace 10. No había estado muy atento a los cambios y los desarrollos que se habían producido en cuanto a esta materia. Tenía una percepción muy limitada de ello y no sabía hasta qué punto las personas estaban utilizando herramientas como Tinder, Happn o Grindr para buscar pareja, ya fuera circunstancial o de largo plazo. Y efectivamente lo que descubrí es que muchísimas personas están usando esas herramientas y están compartiendo algo tan valioso y precario como su intimidad, sin saber mucho acerca de qué son estas herramientas.

Por ejemplo, ¿de quién son propiedad? ¿qué clase de experimento social están llevando a cabo esas personas que son propietarias de ellas? Sin embargo, les estamos confiando algo tan importante para nosotros como la posibilidad de enamorarnos y de ser otros junto a otra persona. Me parece que hay una contradicción ahí que es muy interesante. Cuando empecé a hacer esto vi que un montón de gente a mi alrededor estaba usando este tipo de plataformas. No hay quejas por mi parte en el sentido en el que si funcionan, todo está maravilloso, todo está bien, aunque noté que a muchas personas no les estaba funcionando. Había muchos que estaban pasándolo mal, en buena medida debido a que estas herramientas, aunque parecen solucionar ciertos problemas, crean otros. Y pensé que era necesario hablarles a ellos”.

Hay ciertas rupturas, por más contemporáneas que sean, que son como un duelo: ¿cómo quería mostrar ese duelo?

“Una de las cosas que descubrí fue que la gente está adoptando nuevas identidades en esos ámbitos, lo cual no me parece malo, muy por el contrario. Sin embargo y a su vez, esas nuevas identidades que están adoptando, están sometidos a una lógica que es mercantil.

Muchas personas en ese tipo de aplicaciones, que están en Tinder y otras similares, presentan una imagen de sí mismas que es falsa. Utilizan tutoriales que son omnipresentes en las redes y que te explican qué debes hacer, cómo debes hacerlo, cómo debes mostrarte o qué tienes que decir para que te vaya bien, qué tipo de cuerpo hay que tener, a qué debes dedicar tu ocio, etc.”.

¿Y qué sucede entonces?

“Todas estas dinámicas están condicionando la forma en la que los individuos se presentan a sí mismos en ese ámbito y están generando una enorme cantidad de sufrimiento, si lo piensas bien, porque en realidad tú puedes fingir que eres otro pero en el momento en el que estas aplicaciones tienen como finalidad el encuentro directo y personal con otros, la mentira que has contado acerca de ti mismo no se sostiene más, el filtro de Instagram que utilizas para que tus fotos parezcan más bonitas y que tú aparezcas mejor, y los ángulos y las luces a las que recurres para que algunos de tus defectos físicos no se aprecien con claridad, quedan desmentidos tan pronto te encuentras con la otra persona.

Y precisamente la experiencia más frecuente con quienes he conversado acerca del tema es precisamente esa, que las personas no eran lo que decían ser en ese tipo de ámbitos. Me importa mucho que la literatura nos permita tener una visión más amplia del mundo en el que vivimos y en ese sentido creo que esta novela participa de ese propósito que tienen todos mis libros: que pensemos acerca de lo que estamos viviendo y quiénes somos”.

¿Qué tanto de usted y de sus relaciones quedó allí?

“Esta no es una novela autobiográfica ni pretendía serlo. He escrito libros inspirados en mi experiencia personal, uno de ellos es El Espíritu de mis padres sigue siendo la lluvia, pero otros son más deliberadamente ficcionales.

Sin embargo, cuando uno habla de cuestiones como la intimidad o las relaciones entre hombres y mujeres, como en este caso, creando una voz femenina, un personaje femenino, que además no adhiere a los clichés sobre lo que un personaje femenino debería hacer o decir, está pensando mucho en personas que ha conocido.

En este caso específico, los personajes femeninos de mi novela están inspirados en mujeres que he conocido y de las que he aprendido mucho y, debido a eso, este libro es para ellas. Es un homenaje a las muchas mujeres de las que aprendí.

Cuando obtuve el premio, algunos miembros del jurado me contaron que no sabían si era un autor o una autora hasta que descubrieron la identidad. Esto me pareció muy reconfortante y una señal de que había hecho lo correcto en un contexto en el que por una parte algunos creen que un hombre no podría o no debería abordar una voz femenina.

Me parece que esta novela pretende romper con ese prejuicio y mostrar que en realidad las experiencias de la pérdida y el dolor, pero también las del enamoramiento son muy similares entre hombre y mujeres. En esas circunstancias estamos todos en lo mismo por decirlo así”.