La artista y su canción competirá en los premios Óscar con otros éxitos como “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”, “Naatu Naatu” de la producción india RRR”, “This Is Life” de ”Everything Everywhere All at Once” y “Applause” de ”Tell It Like a Woman”.

La composición y el diseño sonoro de la canción “Lift Me Up” fue hecha, además de Rihanna, por la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwing Göransson. La letra es obra del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más reputados de la industria del cine. La Academia de Hollywood busca que la 95ª edición de los Óscar sea lo más atractiva posible para hacer olvidar la polémica bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer durante la ceremonia del año pasado.