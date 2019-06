Aldo Leao Ramírez se despidió de Atlético Nacional

Con un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que destaca gran parte de sus mejores momentos en Atlético Nacional, el mediocampista Aldo Leao Ramírez se despidió del club verde de Antioquia.

“Decir adiós a esta institución es llevarlos en mi alma; pude vivir el fútbol desde la grandeza. A todos los que me acompañaron en este camino: familia, amigos, compañeros, hinchada, no saben lo afortunado que me siento y lo que agradezco a Dios por cada respiro siendo verdolaga”, escribió el jugador samario, de 38 años de edad.

Aldo, quien podría jugar este miércoles su último juego con Nacional ante Junior, conquistó tres títulos de Liga con este elenco (2007-I, 2007-II y 2017-I) y una Copa Águila en el 2018.

