Los ánimos renovados de Nacional para la semifinal

Con ánimos renovados. Así lucieron este martes los jugadores de Nacional y el cuerpo técnico tras el día de descanso que tuvieron después de vencer al Santa Fe 2-1 y clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila-1.

Uno de los más motivados fue el volante Aldo Leao Ramírez, una de las figuras en el duelo ante los cardenales (2-1), lo que le sirvió de desahogo tras haber recibido muchas críticas a lo largo del semestre por el nivel exhibido.

“Tenemos que disfrutar la instancia en la que estamos, saberla jugar, ir con la frente en alto pensando en los rivales que tenemos, que no van a ser nada fáciles”

Aldo se siente aún con fuerzas para no solo encarar estos cuadrangulares, sino poder renovar, una vez más, su contrato con Nacional.

“Si se acuerdan del Aldo 2007 y en esa época hubiera existido el Instagram, sinceramente a mí me venden a Europa, porque recuerdo un pase de gol que le puse a Galván de taco en la final, aún no he visto otro igual y no lo digo por agrandado. Recuerdo esa época en la que iba, venía, volvía y hacía goles. Ya los años y el recorrido hacen que juegue distinto, con más inteligencia de juego, ubicación, entender mejor la posición y ser socio de todos”.

Por su parte, el técnico Paulo Autuori insistió en que ante Junior hay que llegar mentalizados de que todos los partidos se deben asumir de la misma manera.

“Es una oportunidad linda de plasmar buen fútbol y demostrar que estamos en un nivel competitivo que nos permita ilusionarnos con llegar a la final”.

Autuori aseguró que la estrategia es solo apostarle a ser los primeros del grupo tras los juegos que deben disputar.

“Son seis partidos de ida y vuelta en una instancia que tiene cosas distintas estratégicamente, pero es imposible cambiar las características de lo que pretendemos. Empezamos a jugar este domingo y no paramos hasta el final. Hoy no hay misterios, es cuestión de salir y competir bien”.