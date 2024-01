Durante la ceremonia de los Premios Altius que entrega el Comité Olímpico Colombiano a los deportistas más destacados del país, Ciro Solano, presidente de la entidad, habló sobre Juegos Panamericanos y explicó por qué Barranquilla no puede ser sede de las justas de 2027 y enfatizó que siguen los esfuerzos por recuperar, para el país, el certamen.

Durante la rueda de prensa de la ceremonia de Premios Altius, el dirigente mencionó que, “mantenemos la esperanza de recuperar para el país los Juegos, somos luchadores y desde que tengamos una ventanita abierta la tenemos que tocar y estamos haciendo todas las gestiones para que el país vuelva a recuperar los Panamericanos”.

De igual manera, señaló que “Barranquilla no se puede presentar como sede para hacer los Juegos, ya recibió una sanción y sería ilógico y absurdo, además estatutariamente no se podría, pero estamos luchando con otros argumentos para que podamos recuperar la sede, luchando con otros argumentos, es difícil tenemos que convencer al Comité Ejecutivo de Panam Sport, pero no es una tarea fácil y seguimos luchando”.