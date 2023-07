Carlos Alcaraz ataca el trono de Novak Djokovic en Wimbledon

Con Djokovic ¿estás muerto?

“Voy a intentar volver a ganar. He ganado los cuatro últimos Wimbledon, me siento bien en la hierba”, afirmó Djokovic, tras imponerse en la final de París al noruego Casper Ruud. Su primer rival, este lunes, es el argentino Pedro Cahín (7:30 a.m. de Colombia)

Antes, en semifinales, Djokovic ganó a Alcaraz, que a sus 20 años sufrió calambres debido a la “tensión” y los “nervios” de jugar contra el implacable serbio.

Djokovic “te deja sin piernas, luego te deja sin alma, después cava tu tumba y llega a tu funeral y estás muerto”, afirmó el extenista croata Goran Ivanisevic sobre la mentalidad de Nole, al que entrena desde 2019.

“Ayuda mucho llegar a Wimbledon como número uno en la clasificación ATP”, afirmó Alcaraz, cuyo estreno será ante el francés Jérémy Chardy (5:00 a.m.). Pero también reconoció que Djokovic, con quien solo podría encontrarse en la final, “es el principal favorito”.