Fabio Duarte, campeón de la Vuelta a Colombia

Desde 2006, cuando corrió por primera vez la Vuelta a Colombia, el cundinamarqués Fabio Duarte, anhelaba este momento. Este domingo, trece años después, cumplió su sueño: ser campeón de la carrera más importante del país.

Y lo hizo con el equipo más fuerte, el Team Medellín, que con seis victorias de etapa y el mejor sub-23, barrió en la prueba para defender el título que el año pasado logró con el ecuatoriano Jhonatan Caicedo.

En la cronoescalada de 20,1 kilómetros que se disputó entre el Puente de Boyacá y la plaza de Bolívar de Tunja, el ciclista de 33 años defendió la camiseta naranja para consagrarse por primera vez campeón de la competencia.

“Me siento muy orgulloso porque lo había intentado desde los 18 años, ya tengo 33 (risas), había estado cerca pero no lo lograba no porque estuviera mal físicamente si no por suerte, entonces se me complicaba, ya había sido líder cinco veces y bueno esta vez se nos dio, estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo que tengo y del respaldo que me dio”, comentó el ciclista cundinamarqués.

El ganador de la última fracción fue el corredor del Orgullo Paisa, Brayan Sánchez, quien fue el más rápido contra el reloj tras intervenir un tiempo de 28 minutos y 31 segundos en el recorrido.

Duarte, el campeón general, llegó segundo a 10 segundos. Tercero fue su compañero Óscar Sevilla, quien arribó a 12 segundos.

La general terminó con Duarte primero con un registro de 46:01.45. El subcampeón fue Salvador Moreno, del equipo Supergiros Alcaldía de Manizales a 2.56, el podio lo completó Óscar Sevilla a 3.11.

“Muy contento, este podio pasó a un segundo plano, lo importante era conservar el liderato de Fabio y que no pasara algo extradeportivo, una caída, una mala etapa que le impidiera celebrar. Estoy muy feliz por él, porque ha luchado mucho por este título y me alegra que lo haya logrado siendo su compañero”, afirmó Sevilla.

La edición 70 de la Vuelta a Colombia se disputará en 2020 tras los Juegos Olímpicos de Tokio. La competencia nuevamente hará parte del calendario UCI en la categoría 2.2