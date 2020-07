“Tengo el orgullo de haber sido tricampeón a mis 37”

“Perdí una Vuelta a España -2001- el último día de la carrera, y eso me enseñó que hasta que no se acaba una competencia no hay nada escrito. La experiencia adquirida me llena más de sabiduría que de dudas”, relata Sevilla al rememorar lo que fue esa gesta.

“Soy consciente de que, con el paso de los años físicamente voy cediendo terreno ante los demás, pero mi cabeza no me dice que estoy viejo; al contrario, me dicta que tengo chispa para continuar figurando. En esa Vuelta a Colombia creo que mi poder mental hizo la diferencia”.

E insiste en algo vital en su capacidad mental: “El tema de la edad me permite superar el umbral del dolor, el estrés, la tensión, a mantener siempre la responsabilidad frente a la ciudad, el equipo, la familia, la prensa...”.

No olvida tampoco que en esa Vuelta, Ortega no había dado muestras de flaqueza. “Era imposible descifrar su punto débil. De hecho, en la crono, por ser de subida, él tenía mayores opciones, estaba más entero. Pero yo, que en ese instante era segundo en la clasificación, sabía que tenía mucho que ganar y poco que perder. Entonces salí a tope, con ilusión y poniendo en práctica el estudio previo que se había hecho del trazado”.