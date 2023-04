Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, entidad que agrupa a los 36 clubes profesionales del país, rechazó los hechos violentos que se han presentado en los estadios en los últimos días y manifestó que no es el momento de buscar culpables, pero sí de tomar medidas para hallar soluciones y salvar el fútbol.

Jaramillo sostiene que lo que está pasando no solo afecta a jugadores, directivos e hinchas, sino a más de 100.000 familias que generan su sustento con esta actividad.

“Siento que hemos procrastinado demasiado en este tema, incluyo a la Dimayor, porque debemos tomar decisiones que nos dén un norte y buscar los elementos jurídicos para aplicar las leyes y normas que ya existen y han funcionado en otros países”, comentó.

Este lunes los representantes de los 36 clubes se reunirán para tomar decisiones y llevar las propuestas a la mesa nacional de convivencia prevista para el jueves, la cual será dirigida por el Ministro del Interior, Alfonso Prada.

La violencia en los estadios del país requiere de medidas urgentes para frenarla, ya que en lo corrido de la Liga en cuatro estadios (Manizales, Medellín, Ibagué y Bucaramanga) se han visto afectado el espectáculo por hechos extradeportivos.

¿Qué acciones va a tomar la Dimayor con relación a los hechos violentos que se están presentando en la Liga Betplay?

“Rechazamos todo lo que ha pasado. Tenemos que cuidar el espectáculo, no solo porque es un tema de entretenimiento muy importante para el país sino porque es un negocio que tiene una cadena de valor valiosa, con una cantidad de familias que viven del fútbol (más 100.000 en el país) y por eso, todos estamos afectados”.

¿Qué van a hacer entonces?

“Este lunes tenemos una reunión con los 36 clubes para tomar una posición solidaria para la defensa del espectáculo y el entorno del fútbol, porque nos debemos a los buenos hinchas y esa minoria violenta no representa la verdadera hinchada del fútbol en el país”.

Hay leyes y normas que no se han implementado ni ejecutado, ¿Qué opina sobre eso?

“Acá hay una corresponsabilidad de muchos actores, no es el momento de señalar quiénes son los culpables o quiénes no han tomado las medidas, porque hay acciones desde el punto de vista legal, tecnológico y administrativo que se deben tomar para poder implementarlas. Eso es lo que esperamos concertar el jueves, en la reunión con el Ministerio del Interior, para que se puedan definir y ejecutar las acciones para avanzar y erradicar la violencia en los estadios. En muchos países se ha erradicado a los violentos con medidas que ya están, no tenemos que inventar nada sino buscar el marco jurídico para implementarlas”.

La individualización de los hinchas es vital, ¿qué pasó con el enrolamiento?

“Fueron unos pocos hinchas pero hicieron el esfuerzo de pagar un carné, pero cuando se fue a implementar no se pudo porque la base de datos era de la Registraduría y desde el punto de vista jurídico no se podía utilizar. Algunos dineros quedaron en Dimayor y otros con los operadores que hicieron el proceso, por eso tenemos que tomar una decisión práctica para la identificación de los hinchas. Tengo entendido que hay un contrato suscrito del Ministerio del Deporte, que es el encargado de hacer esa identificación, eso es algo que vamos a tocar el jueves en la reunión”.

¿Cuánto dinero se requiere para el tema de individualización en los estadios?

“El tema ha evolucionado mucho, se pueden hacer en varios sistemas, no tengo el número preciso pero es una inversión importante. Hay que ponernos de acuerdo de dónde sale ese recurso, porque la mayoría de los estadios son de la ciudad entonces tenemos que encontrar unos acuerdos con las administraciones locales”.

Se trató de hacer labor social con las barras, pero se han sobre pasado, ¿qué piensa Dimayor de esos convenios?

“Hay que ser claros y algunas malas prácticas de años anteriores han generado los inconvenientes actuales, con reacciones que no son justificables desde ningún punto de vista. Si los clubes quieren hacer labor social con las barras bienvenido, pero lo que pasó es una práctica de negocio ha dejado más problemas que beneficios”.

Es un año de elecciones y desde algunas alcaldías se ha tomado medidas populistas, ¿qué piensa la Dimayor frente a esto?

“El fútbol no se debe contaminar con el tema político y utilizarlo como trampolín político, el esquema asociativo que tenemos y que viene desde Fifa así lo tiene preestablecido, la intervención con la política es algo que no aceptamos y rechazamos”.

En Medellín hay mucha preocupación por la afectación de comerciantes y otros sectores por la decisión de la Alcaldía de no prestar el estadio, ¿ustedes han intentado ayudar como mediadores?

“Es un tema que deben manejar internamente y nuestra posición es que ojalá muy pronto lleguen a un acuerdo para que Nacional pueda seguir jugando en el estadio”.