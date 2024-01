El finalista de la última edición, el griego Stefanos Tsitsipas, no tuvo suerte en el sorteo y comenzará el torneo contra el italiano Matteo Berrettini, lastrado por las lesiones en los últimos meses, en uno de los duelos más destacados de primera ronda.

Rybakina tendrá una dura prueba de entrada, la veterana checa Karolina Pliskova, breve número 1 mundial y actual 37ª del ranquin

En su regreso a un Grand Slam tras dar a luz a su hija en julio, la japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno mundial y ganadora dos veces en Melbourne, se enfrentará a la francesa Caroline Garcia (20ª).

Osaka, también ganadora del US Open en 2018 y 2020, no ha jugado en un Grand Slam desde el US Open 2022.

También de vuelta, en su caso tras una importante lesión, la española Paula Badosa, que ha caído hasta el puesto 74º, se medirá con la estadounidense Taylor Townsend, mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia (10ª sembrada) jugará contra la checa Linda Fruhvirtova.