El duelo, que está previsto para las 8:30 p.m. en el Daniel Villa Zapata, en el cierre de la jornada dominical, es crucial para el Equipo del Pueblo. Así lo reconoció el técnico David González en rueda de prensa antes del viaje a Barrancabermeja. “Es un partido vital, demasiado importante. No hemos ganado ningún compromiso en la Liga, así que no podemos decir que vamos a rotar nómina o descansar. Necesitamos ganar y no nos podemos alejar más de los equipos que empiezan a sumar puntos”, señaló el entrenador, que seguramente enviará al campo a su grupo principal.

Hay que recordar que precisamente en ese duelo ante los rojos de la ciudad de Cali, el técnico González salió silbado por la tribuna, que le pide resultados. Sobre esa situación el ídolo del onceno paisa sostuvo los siguiente: “Sé que para nuestros jugadores lo único que está en su mente es ganar, sin importar el rival, y por eso es lo que vamos a tratar de hacer ante Alianza”.

El Poderoso necesita sacudirse porque ajusta tres derrotas y dos empates en la Liga, por lo que solo suma dos unidades en la tabla, ocupando la casilla 18 entre 20 equipos. Este ha sido uno de los arranques más pobres de los últimos torneos del cuadro paisa.

Aporte juvenil

Una de las novedades que podría presentar el Equipo del Pueblo es la incorporación del delantero Jorge Cabezas, quien luego de tener una grata actuación con la Selección Colombia sub-20 en el Suramericano de la categoría, esta nuevamente con los escarlatas.

“Me siento muy bien, el grupo me acogió de la mejor manera. Díber Cambindo y Luciano Pons me han dado consejos, todos me dicen que siga haciendo las cosas bien, que continúe trabajando fuerte. Con Monsalve (Miguel Ángel) también he podido hacer una buena amistad y nos comprendemos muy bien”, comentó en rueda de prensa el jugador, y quien podría tener minutos este domingo ante Alianza Petrolera.