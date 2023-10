Alcaraz admitió que Dimitrov jugó “un gran partido desde el comienzo hasta el último golpe”. “No ha tenido altibajos. En comparación con los partidos que hemos jugado antes, fue otro nivel. Así que lo felicito”, dijo.

También reconoció que le sorprendió el modo en que comenzó el segundo set después de un primer episodio complicado. “Como dije, él no tuvo altibajos en su partido. Empezó muy bien la segunda manga, mantuvo ese nivel, esa intensidad, también en la tercera. No me dejó establecer mi juego, estuve todo el tiempo defendiendo, esa fue la clave del partido”, explicó sobre la derrota.