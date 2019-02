La bendición familiar es una motivación extra

Tener cerca a los seres queridos se convirtió en una especie de amuleto para los escarabajos. El Tour Colombia les dio esa oportunidad y la aprovecharon al máximo, pues cuando compiten en Europa es difícil recibir, en directo, esa voz de aliento.

Por eso en la caravana, en los carros acompañantes de los equipos extranjeros, entre rubios de hablado extraño, se mezclaban las familias de los pedalistas que, a su manera, vivieron la competencia. Fueron 6 días de cercanía.

Don Luis Quintana y doña Eloisa Rojas, padres de Nairo; la esposa Paola Hernández y sus hijos Mariana y Tomás, fueron testigos de la alegría que generó la actuación del líder de Movistar.

“Es un orgullo grande que todo el mundo le brinde esas expresiones de cariño a nuestro hijo. Todos creyendo en una sola misión”, comentó el papá del ganador de la etapa en el alto de Las Palmas.

Este boyacense siguió la competencia por pantalla gigante cerca de la meta. Sentado y saboreando una cerveza, al final, casi cargado, lo subieron al tablado para que recibiera los honores con Nairo.

Manuel Narváez, padre de Jonathan, quien hace parte del Team Sky, siempre llegó a las etapas con una bandera gigante de Ecuador, que exhibió con orgullo. Sin tantos privilegios debido a la disciplina del equipo de Froome, el contacto fue poco. Sin embargo, con solo verse en las salidas y llegadas era suficiente.

“Me gusta que sienta el apoyo y los ruegos que hago para que no le pase nada. A Europa no he ido, pero mi ilusión es asistir al Giro de Italia”, dijo el hombre fornido, nacido en los límites con Nariño.

Daniel Martínez, la carta del conjunto de Rigo Urán y quien terminó en la tercera casilla, fue otro de los bendecidos en esta carrera. Antes de partir para la última fracción, sus papás Guillermo y Blanca fueron hasta la carpa del equipo, lo abrazaron y le transmitieron toda su energía.