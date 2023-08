Colombia celebró su primera presea en el Mundial de pista, categoría júnior, que se disputa en Cali. Lo hizo gracias al segundo lugar de Francisco Jaramillo.

El corredor de la Liga del Atlántico se quedó con la presea de plata en la prueba del keirin, disputada en el velódromo Alcides Nieto Patiño de la capital vallecaucana, manteniendo el subtítulo detrás de Nikita Kiriltsev (atleta individual neutral), mientras que el alemán Pete Collin se quedó con el bronce.

“Cuando fui a los Nacionales me motivé mucho y cuando empezamos a correr aquí este miércoles me di cuenta que estaba haciendo unas vueltas muy rápidas y entendí que sí se podía. En Cali siempre he conseguido muy buenos resultados y me encuentro contento por eso”, manifestó el pedalista nacional.