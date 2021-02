Empezaron las pruebas de público en estadios de Colombia

En días recientes se filtró un reglamento que el exfutbolista y ahora entrenador de la categoría sub-17 del América de Cali, Jersson González, les entregó a sus dirigidos. Entre los puntos más polémicos estaba: “cero cabello tinturado, cero rayas en la ceja, corte normal, prohibido las rayas en la cabeza y el uso de aretes y pircing...”.

El documento también hablaba de puntualidad, de buen uso de los uniformes, de aseo y recomendaciones de una alimentación balanceada. Y remataba con tres frases destacadas: “La puntualidad es el alma de la cortesía”, “La disciplina es la clave del éxito” y “Antes de ser futbolista hay que ser persona”.

El periodista y psicólogo Diego Londoño, al respecto, escribió en sus redes sociales, de manera irónica: “Los psicólogos del deporte preocupados por la motivación, la autoconfianza, la atención, la toma de decisiones, el nivel de activación, la tolerancia a la frustración, el manejo de la ansiedad y la presión, pero lo central es el color del pelo y evitar aretes y piercings (?)”.

Para él, la lista de Jersson está llena de prejuicios sin sustentos sólidos. “Acepto la puntualidad, que es una muestra de respeto por el tiempo de los demás, pero cómo se peina o viste alguien no define ni el compromiso ni la calidad de un futbolista (ni de otro ser humano, claro)”.

Y añadió que la rigurosidad en el entrenamiento de Cristiano Ronaldo no se vio afectada por usar aretes o hacerse rayitos en el pelo y que la entrega de Lionel Messi no disminuyó al tatuarse los brazos. “Otros, modelos de los 'estilos clásicos', ni se acercan a estos dos referentes”. Sin embargo, entre las interpelaciones que recibió, @JorgeAgudelo 12 le recordó que Messi y Cristiano hicieron esto cuando ya eran consagrados. “No creo que iniciando hayan estado pensando primero en cómo motilarse y demás. Creería yo que es parte de tener prioridades, no pensar en esas cosas, mas si pensar en el fútbol”.

Londoño puntualizó: “Que se le exija al deportista compromiso con las sesiones de entrenamiento, actitud de respeto por sus entrenadores y compañeros y que se les cultive intelectualmente para administrar sus finanzas. Esas cosas sí perfilan al deportista por la ruta del éxito y el alto rendimiento”.

En relación con las críticas que hizo Bolillo sobre “las pintas” de los juveniles de hoy, el estratega señaló que en el DIM se asumieron con madurez y no hubo ningún inconveniente. Dijo que todos es un proceso de aprendizaje en el que finalmente el beneficiado será el balompié colombiano.