Clásico 307: inicia el segundo tiempo entre rojos y verdes, minuto a minuto

Expertos en arbitraje consultados por EL COLOMBIANO “rajaron” el desempeño del central Roberto Tobar de Chile, encargado de dirigir el duelo Brasil-Colombia, por no expulsar a Neymar. José Borda dijo que, disciplinariamente, Tobar quiso darle manejo a la situación con Neymar, pero debió, desde el minuto ocho, mostrarle tarjeta amarilla por su falta de respeto con la autoridad. Óscar Alexis Gutiérrez, instructor y exárbitro, comentó que los jueces están interpretando mal la norma, ya que, aunque deben comprender los momentos del juego, no pueden estar por encima del reglamento. “Lo que este dice es que las actitudes de ese tipo no se pueden admitir, está en la regla 12 y claramente estipula que eso está prohibido. La más clara fue la confrontación con contacto físico con el árbitro, lo cual no está permitido”, mencionó.