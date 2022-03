Por john eric gómez marín

Rafael Santos Borré y Luis Díaz abrieron de manera positiva, este sábado, la jornada para los colombianos en el exterior.

El Eintracht Frankfurt, equipo en el que milita Borré, asumía la fecha 25 de la Bundesliga en un mal momento luego de perder tres partidos consecutivos.

Con el delantero colombiano como titular visitó a Hertha Berlín, y tenía la obligación de la victoria para salir de la zona del descenso.

Desde el arranque la visita impuso condiciones y al minuto 18 Ansgar Knauff cabeceó y marcó el primer tanto.

Sin embargo, tras esa anotación, el Hertha generó antes del descanso un par de situaciones sobre el arco de Kevin Trapp, pero sin puntería.

En la etapa complementaria, Eintracht volvió a pegar primero y en un centro al área, Obite Evan Ndickia habilitó de cabeza al brasilero Tuta, quien remató para el 0-2 en el marcador.

El 0-3 no tardó en llegar después de un rechazo deficiente del portero local, Marcel Lotka, que fue aprovechado por Lindstrom con un remate de primera para aumentar la ventaja.

Con esa diferencia en el marcador llegó el descuento tras un remate de primera de Davie Selke.

Ya con el 1-3 en la pizarra, apareció Rafael Santos Borré; el colombiano recibió la pelota en el borde del área, eludió a un rival y remató para anotar el 1-4 definitivo.

Díaz jugó los 90 minutos

El guajiro Luis Díaz volvió a tener una destacada jornada con el Liverpool y, aunque no anotó, fue un constante dolor de cabeza para la defensa del West Ham.

El gol de la victoria de su equipo fue obra de Sadio Mané. Díaz tuvo varias oportunidades de abrir el marcador, pero se lo impidió el portero y otras veces la mala suerte.

El próximo partido del Liverpool será este martes en la vuelta de los octavos de final de la Champions (3:00 p.m.) recibiendo al Inter de Italia.

Partidos de este domingo

Cádiz vs. Rayo Vallecano (Falcao García) (7:30 a.m.) por Directv; Watford (Juan Hernández) vs. Arsenal (9:00 a.m.) por Espn; Ponferradina (Luis García) vs. Ibiza (10:00 a.m.) por Directv; Elche (Johan Mojica, Helibelton Palacios) vs. Barcelona (10:00 a.m). por Directv; Juventus (Juan Cuadrado) vs. Spezia (Kevin Agudelo, Eddie Salcedo) (12:00 p.m.) por Espn 2; Celta (Jeison Murillo) vs. Mallorca (12:10 p.m.) por Directv; Napoli (David Ospina) vs. Milan (2:30 p.m.) por Espn 2; Austin (Jhohan Romaña, Jhojan Valencia) vs. Inter Miami (4:20 p.m.) por Star +; Los Ángeles (Eddie Segura, Jesús Murillo, Cristian Arango) vs. Timbers (Dairon Asprilla, Diego Chará, Yimmi Chará, Santiago Moreno) (10:20 p.m.) por Star + . n