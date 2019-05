El futuro cercano de James es una incógnita

Hoy, el Bayern de Múnich está a punto de coronarse campeón de la Bundesliga. Lo sería en caso de ganarle al Red Bull Leipzig en la fecha del fin de semana del fútbol alemán. En este juego, el colombiano James Rodríguez podría conseguir su título número 21 de su carrera deportiva, así no sea titular en esta mañana (8:30 a.m.).

Pero que sea o no inicialista, no es el tema más importante en este momento para el volante colombiano. Sí, y mucho, lo más destacado ahora es su futuro, que se mueve en torno al interrogante de ¿dónde seguirá?

El director del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, dijo, en una entrevista con el diario TZ de Múnich, que James le había pedido una reunión, teniendo en cuenta que el uso de la opción de compra estimado en 42 millones de euros (unos 47 millones de dólares) se vence el próximo 15 de junio.

“Aún no hemos tomado una decisión. James me pidió una reunión pero no la hemos tenido. En un futuro no muy lejano la tendremos y veremos qué pasa” fueron las palabras de Rummenige.

El director del Bayern reiteró su gusto futbolístico por James Rodríguez y el deseo que continué en el equipo alemán en la próxima temporada.

La baraja de opciones

Desde que el cucuteño dejó de ser la primera opción para el técnico del Bayern, Niko Kovac, muchas son las noticias sobre la posibilidad de llegar a diferentes equipos en Europa.

1. La última, es el interés del PSG francés, según el diario Sport Bild de Alemania.

Este medio periodístico dice que el club bávaro intensifica su intención de fichar a Neymar y el número 10 de Colombia se convertiría en pieza clave para el traspaso del crack brasileño. James llegaría al club parisino y Florentino Pérez, presdiente del Real Madrid, vería cumplido su sueño de tener a la estrella brasileña.

2. También se ha rumorado su arribo al Juventus de Italia, debido a la gran relación de su representante, Jorge Mendes, con el club italiano y Cristiano Ronaldo. Aún, sin embargo, no hay luz verde ni confirmación de que este negocio pudiera ser real.

3. Arsenal, Manchester United, Nápoli, Liverpool y Chelsea son cuadros que también han sonado dentro de las especulaciones de dónde terminará James. Ninguno de ellos o sus representantes han confesado interés en el ya polémico jugador colombiano al que se le colgó la chapa de complicado, pues parecería que cuando cambia de elenco asume posiciones de no querer estar en ellos.

En el caso de James, varias cosas son ciertas: no tiene campo en el club propietario de sus derechos, el Real Madrid; tampoco lo quieren directivos del Bayern, especialmente su presidente Ulrich Hoenb, por su alto costo y, ahora, el técnico Niko Kovac no lo pone a jugar. A esto hay que agregarle que no actúa y se ha vuelto conflictivo.