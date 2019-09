Neymar, abucheado, da la victoria al París SG en su regreso

El París SG derrotó por la mínima (1-0) este sábado al Estrasburgo, en partido de la 5ª jornada de la Ligue 1, gracias a un golazo en el descuento de Neymar (90+2), que fue recibido con abucheos por parte del público parisino en su primer partido como titular desde hace cuatro meses.

El encuentro parecía abocado al empate hasta que emergió la figura del controvertido brasileño, que en las últimas semanas provocó el enfado de la hinchada parisina por su deseo de abandonar el club. Con el tiempo cumplido cazó un centro desde la izquierda de Abdou Diallo para colocar la pelota en la red, con un acrobático disparo de espaldas.

Tras varios meses de rumores y negociaciones para su marcha, el astro brasileño había sido abucheado desde el principio por buena parte del público de Parque de los Príncipes, tras cuatro meses sin vestir la elástica del PSG.

Después del gol, que daba el triunfo al equipo parisino, los abucheos se convirtieron en aplausos generalizados.

El exjugador del FC Barcelona, que no regresó al club culé en contra de sus deseos, había disputado su último partido con el PSG en mayo de 2019 en un duelo de la Ligue 1 ante el Angers.

Desde entonces, había encadenado una suspensión, una lesión, y un tiempo apartado del grupo hasta que se resolvió la cuestión sobre su continuidad.

Dos minutos después del gol, Neymar volvió a anotar, pero el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR por fuera del argentino Ángel di María por juego en el inicio de la jugada.

El técnico Thomas Tuchel ya había advertido que Neymar era “necesario” para el ambicioso equipo parisino y el jugador se encargó de darle la razón.

El encuentro no fue fácil para el líder de la Ligue 1, que hasta la segunda parte no hizo realmente méritos para llevarse los tres puntos, aunque el propio Neymar (76), el argentino Mauro Icardi (81) y el español Ander Herrera (84) no acertaron a batir al arquero Matz Sels.

El primer partido tras el cierre del mercado y la tregua internacional sirvió también para que debutara con el PSG el arquero costarricense Keylor Navas, que se estrenó con dos buenas atajadas que salvaron a su equipo de un susto.

Con los tres puntos, el PSG se mantiene al frente de la tabla con 12 puntos en cinco jornadas, aunque podría verse igualado con Rennes y Niza si estos equipos logran la victoria este sábado ante Brest (12º) y Montpellier (14º).