El Medellín-Formas Íntimas certificó su clasificación a la segunda fase de la Liga Femenina luego de derrotar por 3-1 a Atlético Nacional en el clásico antioqueño, que se disputó este lunes en el estadio Atanasio Girardot.

El conjunto rojo, que dominó el partido a pesar de la expulsión de Melissa Rivas (41’), se impuso con goles de Yunaira López (11’), Nerimar Suárez (17’) y Greicy Landázury (85’). Por el elenco verde descontó Fernanda Agudelo (45’+2).

De este modo, las poderosas se aseguraron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 30 puntos, mientras que su rival de plaza se quedó en 19 unidades, en la casilla once.

“Me pareció un arbitraje paupérrimo y lamentable. Si el partido se hubiera dado en un contexto de once contra once no nos hacen goles y le metemos, mínimo, un 4-0”, manifestó el entrenador del DIM, Jordy Vargas.

Por su parte, Diego Bedoya, entrenador de Nacional, expresó que Medellín hizo muy buen juego, fuerte y directo con el que complicó. “Nos faltó la capacidad de obtener ese juego”.

Igualmente, atribuyó a la falta de definición que tuvo su equipo durante todo el torneo la eliminación.

Resultados y clasificados

En otros resultados: La Equidad 4-1 Santander, Orsomarso 0-1 Santa Fe, Millonarios 1-0 Cortuluá, Junior 2-0 Llneros y América 5-1 Tolima.

A cuartos de final clasificaron: América, Santa Fe, Cali, Medellín, Millonarios, Pereira, Junior y Llaneros. El sorteo para definir las llaves fue aplazado para este martes (1:00 p.m.) debido a que el partido Pereira - Junior, que se cumplía al cierre de esta edición fue suspendido varios minutos .