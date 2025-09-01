Nacional pierde a seis jugadores y Gandolfi busca soluciones; hay parte de tranquilidad sobre Jorman

Atlético Nacional atraviesa un momento de retos y ajustes en su plantilla, justo cuando se aproxima un tramo decisivo de la temporada. Las bajas confirmadas de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, quienes estarán concentrados con la Selección Colombia para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, se suman a las lesiones recientes de César Haydar y Matheus Uribe. Además, la convocatoria de Simón García a la Selección Sub-20 deja al técnico Javier Gandolfi con la obligación de reorganizar su nómina de cara a los próximos compromisos del equipo verde.
