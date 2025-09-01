x

Nacional pierde a seis jugadores y Gandolfi busca soluciones; hay parte de tranquilidad sobre Jorman

Entre los convocados a la Selección de Mayores, la Sub-20 y los lesionados, al técnico verde le toca armar el rompecabezas para los partidos que se avecinan.

  Aunque viene con altibajos, Andrés Román es pieza clave en el andamiaje del Nacional del técnico Gandolfi y, por su llamado a la Selección, no estará en los próximos partidos del club verde. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Aunque viene con altibajos, Andrés Román es pieza clave en el andamiaje del Nacional del técnico Gandolfi y, por su llamado a la Selección, no estará en los próximos partidos del club verde. FOTO Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

01 de septiembre de 2025
bookmark

Atlético Nacional atraviesa un momento de retos y ajustes en su plantilla, justo cuando se aproxima un tramo decisivo de la temporada. Las bajas confirmadas de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, quienes estarán concentrados con la Selección Colombia para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, se suman a las lesiones recientes de César Haydar y Matheus Uribe. Además, la convocatoria de Simón García a la Selección Sub-20 deja al técnico Javier Gandolfi con la obligación de reorganizar su nómina de cara a los próximos compromisos del equipo verde.

“Nos afecta bastante y habrá que gestionar el grupo de la mejor manera para estos partidos, porque no es fácil”, indicó Gandolfi, recordando cómo una situación similar impactó al equipo en los cuadrangulares de la temporada pasada. La necesidad de equilibrar descanso, rotación y rendimiento se vuelve un desafío que exigirá máxima planificación y lectura del rival.

El primer examen llegará frente a Quindío, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, programada para este miércoles a las 7:45 p.m. Sin embargo, en este duelo, el técnico no deberá preocuparse excesivamente: la serie prácticamente quedó sentenciada con el contundente 4-0 a favor del verde en el partido de ida, disputado en el estadio Atanasio Girardot. Esto permitirá a Gandolfi experimentar con variantes y dar minutos a aquellos jugadores que no han tenido las mismas oportunidades de competir regularmente.

La verdadera prueba será el clásico antioqueño del domingo a las 6:20 p.m. frente al Independiente Medellín. La ausencia de titulares habituales genera incertidumbre, pero también abre una ventana de oro para los jugadores que buscan consolidarse en el primer equipo. En este contexto, las bajas más sensibles son las de Andrés Román y Marino Hinestroza. Por lo general, Chipi Chipi o Luis Marquínez han respondido con solvencia cuando David Ospina no está en el arco, lo que mitiga parcialmente la ausencia del arquero.

Para cubrir la posición de Román, Joan Castro aparece como la primera opción, aunque su rendimiento irregular en los últimos compromisos es un factor a considerar. En cuanto a Marino, las alternativas para reemplazarlo incluyen a Andrés Sarmiento o, en su defecto, Juan Bauzá, ambos jugadores con la posibilidad de asumir la responsabilidad en un partido de alta exigencia.

Por su parte, la situación de César Haydar está cubierta con la presencia de WilliamTesillo, mientras que Juan Manuel Zapata cubre el lugar de Matheus. Estas alternativas permiten a Gandolfi mantener cierta estabilidad en el equipo, aunque con la conciencia de que le queda poco recambio.

A pesar de los inconvenientes, la coyuntura se presenta como una oportunidad para la rotación y el crecimiento de jugadores menos habituales, quienes podrían ganar protagonismo en partidos claves de Liga y Copa. La gestión de estas bajas y la correcta utilización del plantel serán determinantes para que Atlético Nacional mantenga su rendimiento y siga consolidando su camino en las competencias locales.

En definitiva, Gandolfi tendrá que equilibrar juventud, experiencia y estrategias tácticas para afrontar los desafíos de esta semana.

Parte de tranquilidad sobre Jorman Campuzano

El técnico Javier Gandolfi dio un parte de tranquilidad sobre Jorman Campuzano, quien se vio golpeado cuando fue sustituido en el partido frente a Envigado. La imagen del volante generó preocupación en la hinchada, pues se le observó con hielo en su tobillo derecho mientras permanecía en el banco de suplentes. Sin embargo, Gandolfi aclaró que no se trata de una lesión grave y que el jugador viene arrastrando un golpe en el empeine, una molestia que, aunque le genera ciertas incomodidades, no reviste mayor gravedad. El estratega destacó que el cuerpo médico ya está realizando los cuidados necesarios para que Campuzano no tenga contratiempos en su recuperación y que, afortunadamente, su presencia en los partidos venideros no está en riesgo.

Liga Betplay

