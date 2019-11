Colombia cerró temporada 2019 con un festejo frente a Ecuador

Sin bien el equipo nacional no fue un dechado de virtudes anoche, el objetivo se cumplió y el entrenador sacó conclusiones importantes de cara a las eliminatorias mundialistas y la Copa América de 2020.

Alfredo Morelos ya había desperdiciado un opción clara tras un error de un rival, a los 26 minutos. Ecuador llegó una vez con peligro en un contragolpe que no supo definir.

A pesar de su inactividad en el Arsenal, en esta gira no desentonó. Las variantes que hizo Queiroz en el resto del encuentro (ver síntesis), como era lógico, incidieron para mantener la dinámica del comienzo. La misión era ganar, así fuera por un gol como lo ha manifestado el técnico, ante un rival que está en proceso de recambio, para cerrar el año festejando.

Síntesis del partido



Colombia 1



Técnico: Carlos Queiroz.

Jugadores: David Ospina; Stefan Medina, Dávinson Sánchez (Jeison Murillo, 46’), Jhon Lucumí, Frank Frabra (William Tesillo, 88’); Wílmar Barrios, Mateus Uribe (Jéfferson Lerma, 73’), Steven Alzate; Luis Díaz (Juan Guillermo Cuadrado, 65’), Alfredo Morelos (Róger Martínez, 46’) y Stiven Mendoza (Yairo Moreno, 83’).

Gol: Mateus Uribe (43’)

Expulsados: no tuvo.

Figuras: Mateus Uribe y Wílmar Barrios.



Ecuador 0



Técnico: Jorge Célico.

Jugadores: Johan Padilla; Bryan Carabalí, Félix Torres, Xavier Arreaga, Diego Palacios; Alan Franco (Joao Rojas, 84’), Jhegson Méndez (Michael Estrada, 67’), Ángel Mena, Renato Ibarra; Romario Ibarra (Marcos Caicedo, 70’) y Enner Valencia.

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.



: Johan Padilla y Michael Estrada.



Estadio: Red Bull Arena, de Nueva Jersey. / Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica). / Asistentes: Adam Wienckowski y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos). / Asistencia: unas 20.000 personas.