Colombia y Ecuador dominan la Liga de Naciones antes de su duelo rumbo al Mundial 2027

La Selección Colombia y Ecuador se instalaron como las líderes de la Liga de Naciones, tras sus victorias 4-1 y 4-0 ante Perú y Bolivia, respectivamente. Precisamente estas dos selecciones se medirán el próximo martes, en la segunda fecha de la competencia que dará dos cupos directos y dos por repechaje para el Mundial de Brasil 2027. En otros resultados Argentina venció 3-1 a Paraguay y Chile y Venezuela empataron 0-0. Por ello, a Ecuador y Colombia le siguen en la tabla las argentinas con también con tres puntos, pero solo dos goles a favor.

Chile y Venezuela, ocupan las casillas cuatro y cinco. Sin puntos aparecen Uruguay (que descansó en la primera fecha), Paraguay, Perú y Bolivia, que perdieron en su primera jornada. En la fecha del martes, descansará Perú, mientras que Colombia visita a Ecuador. Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela.

Colombia retomó entrenamientos en Llanogrande

Luego de su victoria 4-1 ante Perú las jugadoras de la Tricolor retomaron los entrenamientos en Llanogrande. Este sábado la Selección realizó trabajos de recuperación con el grupo que jugó ante Perú y una sesión física para las demás jugadoras que seguirán concentradas en Medellín hasta el lunes, cuando viajarán a Ecuador para el duelo del martes. Ese compromiso se disputará en Quito y por ello, la Tricolor seguirá con su preparación en Llanogrande, con miras a llegar en la mejor forma posible para el duelo del martes.