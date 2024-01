En Colombia fue baja de última hora Yani David Quintero, marginado por lesión y en su lugar ingresó Andrés Mauricio Alarcón. Antes ya habían sido apartados por situaciones similares Kener Valencia y Edwin Stiven Mosquera y fueron reemplazados por Nelson Quiñones y Alejandro García.

Por su parte, Miguel Bravo, el entrenador del Sub-23 de Ecuador, llega a este compromiso con un panorama complicado y con ausencias sensibles como las de Jhoanner Chávez, Óscar Zambrano, Daykol Romero y Sebastián González.

Así que todo está listo para que este sábado la Selección Colombia inicie con pie derecho una nueva ilusión olímpica, la que espera materializar para lograr su sexta participación en las justas.

Los grandes ausentes en la Selección Colombia

En la convocatoria para este torneo no aparecieron Tomás Ángel, Jersson González y Fabián Ángel, quienes habían sido parte del proceso, pero su presente no es el mejor. Tampoco están otros jugadores del fútbol internacional que no fueron prestados, ya que al no ser fecha FIFA o un torneo avalado por el máximo organismo del fútbol mundial, los clubes no están en la obligación de cederlos, entre ellos están Jhon Jáder Durán, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta y Kevin Mantilla.

Ficha técnica

Evento: Fecha 1 del Preolímpico Suramericano

Estadio: Nacional Brígido Iriarte

Hora: 3:00 p.m.

TV: Caracol y RCN

Colombia: Sebastián Guerra, Fernando Álvarez, Cristian Castro (C), Devan Tanton, Samuel Velásquez, Andrés Alarcón, Juan Castilla, Nelson Palacio, Carlos Gómez, Óscar Perea y Óscar Cortés.

Ecuador: Gilmar Napa; Loor Maikel Reyes, Alex Rangel, Christian Garcia, Layan Loor; Pedro Vite, Erick Pluas, Patrik Mercado, Juan Mercado, Youri Ochoa; Justin Cuero.