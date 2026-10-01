De la era James al nuevo ‘10’: Jhon Arias lidera la renovada Selección Colombia ante Paraguay

Dos de las cuatro selecciones suramericanas que llegaron a octavos de final del Mundial de Norteamérica se enfrentan este viernes, desde las 7:00 p. m. (hora de nuestro país), en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, en uno de los amistosos más atractivos de esta fecha FIFA. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se mide ante el seleccionado de Paraguay, que tiene como entrenador al argentino Gustavo Alfaro, recordado en el país por haber sido comentarista, durante muchos años, en un canal de televisión.

El cuadro cafetero recién inicia el proceso de recambio generacional después de que James Rodríguez, centro de casi todos los proyectos deportivos del cuadro criollo en los últimos años, decidiera retirarse del elenco Tricolor. En esta jornada FIFA, que irá hasta el próximo 6 de octubre, el seleccionado colombiano tiene uno de los promedios de edad más bajos de los últimos años: 25,7. Eso, debido a que el timonel nacional llamó una mezcla entre futbolistas jóvenes y algunos de experiencia.

Jhon Arias, quien hizo parte del proceso pasado tanto en eliminatorias como en la Copa América y el Mundial de Norteamérica, fue quien heredó la camiseta diez que llevó, desde 2012, James. Ahora, el atacante del Palmeiras, valorado en 15 millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt, es uno de los grandes referentes del ataque de la Tricolor. Arias, que fue titular en el duelo contra México (terminó 1-1), ha demostrado solidez en su juego desde que llegó a la Selección en 2022, con la que ya acumula 44 partidos y siete anotaciones —una fue en el Mundial pasado—.

Arias seguramente será titular en el duelo ante los paraguayos. En el ataque estaría acompañado por Kevin Viveros o Juan Camilo Durán, quienes buscan su primera oportunidad como centroatacantes inicialistas en el cuadro nacional. Eso, luego de que, desde Portugal, los directivos del Sporting de Lisboa se comunicaran con Néstor Lorenzo para que le limite las cargas a Luis Javier Suárez en los amistosos que restan (falta enfrentar al seleccionado de Perú). Como extremo podrían jugar Óscar Perea o Carlos Andrés Gómez.

¿Quién es la gran figura de Paraguay?

Para el atacante paraguayo Julio Enciso, cuya ficha está valorada en 25 millones de euros y es, junto a Diego Gómez, uno de los futbolistas mejor valorados del seleccionado guaraní en esta jornada FIFA, Colombia no es algo ajeno.

Por un lado, debido a que se casó, en mayo de 2025, con la creadora de contenido colombiana Melissa Cardona. De otra parte, porque ya sabe lo que es anotarle al cuadro criollo: el 25 de marzo de 2025, en el duelo entre ambas selecciones por eliminatorias que se jugó en Barranquilla, anotó el tanto que puso el 2-2 definitivo en el marcador.