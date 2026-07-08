“Vengo a darlo todo por este escudo”: Juan José Córdoba es la nueva “estrella” del DIM de Amaranto Perea

Un futbolista atrevido, talentoso y sobre todo con mucho carácter llegó al DIM para reforzarlo de cara al segundo semestre del 2026. El extremo antioqueño Juan José Córdoba, un joven de 22 años que jugó desde agosto del 2024, hasta que terminó la temporada en curso, con el Dinamo Zagreb de Croacia, uno de los equipos históricos del balompié europeo.
Córdoba, nacido y criado en Robledo, Comuna 7 de Medellín, regresa al fútbol colombiano para jugar, por primera vez, en su ciudad natal. El futbolista, que tiene como característica principal de juego su velocidad y que, aunque es zurdo, suele jugar por la banda derecha para meter diagonales hacia adentro buscando el arco rival, debutó como profesional en noviembre del 2021 con el Deportivo Cali.