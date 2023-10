Leicy, por su parte, sostuvo en la rueda de prensa, que, además de estar feliz por los goles y la victoria, se siente en muy buena forma.

“A nivel mental me encuentro muy bien, con confianza. Manolo ha generado una confianza absoluta en el equipo. Físicamente, me encuentro muy bien, la temporada pasada arrastré muchas molestias que no me dejaron estar al 100%, pero esta temporada me siento más liberada, jugando un poco más arriba, donde mejor me desempeño y en ese aspecto me siento muy cómoda y puedo dar mi mejor versión”, dijo.