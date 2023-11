Pero no será tarea fácil. Conseguirlo no depende solo de lo que haga el Medellín . Si el Rey de Corazones vence al Unión Magdalena el miércoles en Santa Marta, alcanzará 39 unidades. De esa manera terminaría una campaña casi perfecta, en la que solo perdió el partido de la tercera fecha contra Santa Fe (1-0).

No solo por un tema de honor, sino porque el cuadro que lo consiga será el líder del grupo B de los cuadrangulares y, en caso de igualar en puntos con otra escuadra, podrá hacer uso del “punto invisible”.

Sin embargo, si el elenco caleño, que es segundo con 37 puntos, vence en el estadio Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga, que ya no tiene opciones de entrar a los ocho porque suma 23 unidades, alcanzaría 40 y se aseguraría en la segunda plaza del torneo.

Cualquiera sea el panorama que se dé, el DIM ya se prepara para enfrentar la parte final del campeonato. Los cuadrangulares son exigentes, inciertos. Todo puede pasar. Que un equipo termine primero, no certifica que llegue a la final.

Esta es una fase que se define por pequeños detalles. En el DIM lo saben y por eso quieren tener a su favor el apoyo de su hinchada cuando jueguen en casa. “Jamás voy a decirle al hincha que venga. Tenemos que contagiarlo e invitarlo desde nuestra actitud de no rendirnos. Este semestre no nos han salido siempre bien las cosas en la cancha, pero el equipo ha tenido una actitud de no rendirse y ojalá los podamos convencer con nuestro juego para que nos acompañen en las finales”, comentó el timonel.