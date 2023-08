Siga aquí el minuto a minuto del partido:



¡Termina el partido entre DIM y Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa Colombia! El cuadro antioqueño se impuso 3-1.

Minuto 45+2: en los últimos minutos del partido los jugadores del Deportivo Pasto se mostraron desesperados después de que el Poderoso marcó el tercer tanto. Esta ha sido la victoria más olgada del Equipo del Pueblo desde que lo dirige el entrenador uruguayo Alfredo Arias.



Minuto 89: ¡Goooooooool del DIM! Jhon Palacios, el defensa central del cuadro rojo, anotó el tercer gol del Poderoso en el partido de octavos de finald e la Copa Colombia.



Minuto 85: en el segundo tiempo desapareció la intensidad con la que salió el Medellín en la primera parte. Esto porque algunos jugadores se vieron con desgaste físico, pero también porque el Pasto mostró un mejor nivel en la parte complementaria del duelo.

Minuto 80: aunque el partido ha sido disputado en la mitad de la cancha, el juez central del partido no le ha mostrado tarjeta amarilla a ninguno de los futbolistas que están dentro de la cancha.



Minuto 75: el entrenador del cuadro rojo, Alfredo Arias, hizo unos cambios buscando tener más firmeza en la zona defensiva (metió a Daniel Londoño y sacó a Chaverra), y control de balón en la mitad de la cancha (Déinner Quiñones por Diego Moreno).



Minuto 70: en los últimos minutos del juego el balón ha estado dividido. En algunos pasajes lo tiene el Pasto, que subió sus líneas de ataque; mientras que en otros lo recupera el Poderoso, cuyos volantes ponen balones en profundidad, pero no han generado opciones claras de gol frente al arco defendido por Martínez.



Minuto 65: cambio en el DIM. Salió Jaime Alvarado e ingresó David Loaiza. También se retiró de la cancha Miguel Monsalve e ingresó Juan Arizala.



Minuto 62: el Pasto se ha mostrado fuerte en la segunda parte. Aunque uno de sus atacantes estuvo en fuera de lugar; se acercaron con peligro al arco de Chunga después de una presión alta.



Minuto 56: el futbolista Déinner Quiñones volvió a recibir un golpe en la mitad de la cancha y se quedó tirado en el suelo. Ya se levantó y el partido sigue en el Atanasio.



Minuto 55: los primeros minutos del segundo tiempo han estado disputados en la mitad de la cancha. Por eso, varios jugadores, tanto del Medellín como del Pasto, han recibido golpes y ha tenido que ser atendidos por el cuerpo médico.



Minuto 50: el Deportivo Pasto, que es el equipo que tiene la necesidad de remontar el marcador, salió con intensidad. Sin embargo ha dejado espacios, que los atacantes del DIM ha aprovechado; pero no han generado una jugada peligrosa sobre el arco de Martínez.



¡Empezó el segundo tiempo del partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia!



¡Finaliza el primer tiempo en el Atanasio Girardot!



Minuto 45+2: ¡Goool de Deportivo Pasto! El jugador Darwin López remató desde afuera del área y anotó el descuento del Deportivo Pasto. El juego se pone apretado.



Minuto 45: el juez central del partido adicionó 3 minutos de reposición en el primer tiempo.



Minuto 40: el DIM se sigue acercando al arco defendido por Martínez. Hubo un tiro de esquina en favor de los rojos. El balón rebotó dentro del área y un jugador del DIM remató, pero pegó en uno de los defensores del Pasto.



Minuto 35: el Medellín empezó a controlar el resultado teniendo el balón. Lo toca con cierta tranquilidad en la mitad de la cancha; mientras que los volcánicos no han encontrado la pelota en lo que va del juego.



Minuto 33: tiro de esquina a favor del Deportivo Pasto. Esta fue la primera vez en el que el cuadro volcánico se acercó al arco defendido por José Luis Chunga.



Minuto 30: después del segundo gol, el DIM empezó a tocar el balón con más calma. Le bajo un poco al vértigo y desenfreno de los minutos iniciales. Por su parte, el Deportivo Pasto subió líneas, pero no ha podido llegar al arco defendido por José Luis Chunga.



Minuto 28: el jugador Déinner Quiñones recibió un golpe en la mitad de la cancha. Se quedó tirando en el campo y tuvo que ser atendido por el cuerpo técnico del Medellín. Salió de la cancha, pero algunos segundos después reingresó al partido.



Minuto 25: Intenso, dominante, veloz, decidido. Así se ha mostrado en lo que va del partido el DIM de Alfredo Arias. El cuadro rojo ha tenido el dominio del balón durante casi todo el primer tiempo. Pasto aún no ha podido acercarse con claridad al arco defendido por José Luis Chunga.



Minuto 21: ¡Gooooool del DIM! Edwuin Cetré remató con pierna derecha desde afuera del área y anotó el segundo tanto del partido.



Minuto 17: después de una jugada de laboratorio en la que el volante Miguel Monsalve metió un centro y uno de los defensores del cuadro rojo cabeceó de palomita dentro del área, el DIM estuvo cerca de marcar su segundo gol del juego.



Minuto 14: ¡Gooooool del DIM! Después de un remate de derecha de Jaime Alvarado, el cuadro rojo se va adelante en el marcador.



Minuto 10: la tendencia de los primeros se mantiene en el partido: el DIM tiene la pelota, la toca en la mitad de la cancha, luego la abre a las bandas para intenta romper el cerco defensivo del Pasto; mientras que los pastusos esperan para salir al contra ataque cuando encuentren un espacio. Sin embargo, aún no lo han encontrado.

Minuto 5: el DIM se ha mostrado intenso en ataque y sólido en defensa en lo que va del partido. El Poderoso ha tenido el control del balón y se ha acercado al área del cuadro volcánico; sin embargo, aún no ha rematado con peligro al arco defendido por Martínez. Entre tanto, el Pasto no se ha visto cómodo en el juego debido a que los rojos le pusieron un bloque defensivo bien estructurado.

Minuto 3: después de un buen desborde de Edwuin Cetré por derecha, llegó el primer tiro de esquina del partido a favor del Medellín. Lo cobró Déinner Quiñones, pero los defensores del conjunto nariñense despejaron la pelota. El partido sigue empatado 0-0.

Minuto 1: el Medellín salió con intensidad para buscar quedarse con el resultado desde el inicio del partido. Tuvo el control de la pelota desde el inicio del juego; pero aún no ha llegado al arco defendido por Martínez, el arquero del cuadro visitante.

¡Ya empezó el partido!

Los equipos ya están en la cancha del Atanasio Girardot. Los futbolistas del Poderoso salieron con poncho y sombrero aguadeño para cantar los himnos. El juego está cerca de empezar.

Estos son los titulares del DIM:

José Luis Chunga

Léyser Chaverra

Jhon Palacios

José Ortiz

Yulián Gómez

Jaime Alvarado

Daniel Torres

Miguel Monsalve

Déinner Quiñones

Edwuin Cetré

Luciano Pons