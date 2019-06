“Los equipos del profe Reinaldo siempre juegan bien”: Mateus Uribe

Con Reinaldo Rueda, Mateus Uribe dio cinco vueltas olímpicas. En Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores 2016, la Recopa Sudamericana 2017, la Copa Colombia 2016 y la Liga en 2017. El volante antioqueño conoce a la perfección el estilo de Rueda, que a su vez conoce muy bien el juego de Mateus y de la Selección Colombia.

Antes del entrenamiento de este miércoles en el estadio Pacaembú de Sao Paulo, Mateus Uribe reconoció ese conocimiento mutuo, también analizó un poco a Chile y dejó claro que los penales no son prioridad para la definición, pero que como variante del fútbol hay que practicarlo.

“El profe Reinaldo es muy estratega, mira mucho a sus rivales, lo más posible es que nos tenga muy visualizados, pero en nuestra nueva era con el profe Queiroz venimos haciendo cosas que no hacíamos antes y para nosotros es más fácil enfrentar a jugadores como los de Chile que son más conocidos, que los vemos en sus clubes y en la Selección”, aseguró Mateus.

Del estilo de Reinaldo Rueda, Uribe explicó que “los equipos del profe Reinaldo siempre juegan muy bien al fútbol, les gusta poner la pelota al piso y con los jugadores que tiene en Chile lo puede hacer a la perfección, porque tiene jugadores de muy buen pie, que en la mitad pueden generar muchas opciones y variantes en el partido y con eso se basa el profe, porque él siempre pedía eso, el orden defensivo y la sorpresa para acompañar a los atacantes”.

Mateus también reconoció que antes de definirse a Chile como el rival de los cuartos de final y Uruguay estaba como la primera opción, prefería a los australes, por su estilo de juego, más parecido al de Colombia, con tenencia de balón y juego en el mediocampo.

“Para mi es mucho mejor para el juego de nosotros Chile, porque, como nosotros, ponen la pelota al piso, en el mediocampo tienen muy buenos jugadores, pero también dan espacios y dan esa opción de jugar y nosotros venimos haciendo un muy buen trabajo con la pelota y hemos sido muy verticales, lo que nos ayuda para enfrentar a este rival”, dijo el volante del América de México.

El antioqueño se ha estrenado en la era Queiroz como volante por izquierda, diferente a lo acostumbrado en el anterior ciclo cuando cumplía con esa labor por derecha, algo que se da porque “el profe pide mucho que los hombres de la mitad sean polifuncionales, nosotros venimos siendo importantes en el mediocampo, lo hemos fortalecido en defensa y con sorpresa en ataque para acompañar más, algo fundamental, así que partido a partido nos vamos conociéndonos más, sabiendo la labor en el terreno de juego y ha sido muy importante para este proceso en la Copa”.

De una posible definición con cobros desde el punto penal y teniendo en cuenta que Mateus erró uno de los cobros en la definición por penaltis ante Inglaterra, en Mundial de Rusia, el antioqueño sabe que “es una posibilidad que está, pero nosotros nos mentalizamos en los 90 minutos, en ganar el partido, en hacer nuestra labor en los 90, pero cada día trabajamos en lo que el profe nos ponga por delante, estamos mentalizados en sacar un resultado, pero somos consientes que son cosas de fútbol y puede pasar”.

“Todos los partidos y las sesiones de entrenamiento son para mejorar, el hecho de haber sacado buenos resultados en estos tres primeros partidos no quiere decir que seamos un equipo perfecto, día a día estamos trabajando para las cosas que estamos haciendo bien fortalecerlas y las que no corregirlas, hemos creado opciones y hemos sido contundentes, pero tenemos claro que los equipo no nos pueden manejar el balón”, concluyó Uribe.

La Selección Colombia de nuevo entrenó en el mítico estadio de Pacaembú, en Sao Paulo, con un espacio abierto a los medios y con la idea del plan de trabajo dispuesto para enfrentar a Chile, toda una incógnita en el trabajo privado que hace Queiroz y su cuerpo técnico.

El compromiso entre colombianos y chilenos será el próximo viernes, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, en la ronda de cuartos de final que se inicia este jueves con el duelo entre Brasil y Paraguay. Argentina contra Venezuela se enfrentan el mismo viernes y la ronda se cierra el sábado con el partido entre Uruguay y Perú.