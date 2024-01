En un momento en el que el fútbol no perdona fracasos y pocas veces le da prioridad a los procesos, el estratega vallecaucano, de 44 años de edad y quien asumió la dirección técnica de este combinado hace tan solo siete meses después de estar al frente de otros elencos patrios de categorías inferiores, podría perder su puesto, tanto, que desde ya suenan candidatos para reemplazarlo.

Por lo pronto, al no cumplir con las expectativas en la cita de Venezuela, ya se empiezan a especular con nombres que podrían asumir el puesto de seleccionador nacional.

“¿Y entonces qué?, ¿toda la culpa es de Cárdenas y los jugadores? ¿No dicen nada de los nefastos Jesurún y González que montaron ese ineptazo? No hay futuro con estos tortuosos dirigentes, ¿hasta cuándo? No viene nada”, aseguró Mejía.

El periodista Iván Mejía Álvarez fue tendencia en su cuenta de X (antes Twitter) al expresar que el fútbol de Colombia no tiene futuro.

Antes había expresado que la gente tiene todo el derecho, incluso los periodistas, de ser críticos del desempeño de la Selección. “Pero de allá a que pidan la cabeza de uno, eso no corresponde”, enfatizó.

“No es de la condición de los jugadores, ni el talento, porque hasta ahora hemos intentado y lo seguiremos haciendo, hay un buen material de jugadores de cara al futuro no muy lejano de la selección nacional. Vamos a competir hasta último momento, queremos mejorar mucho más la presencia en la competencia, pero a través del gol, que es lo único que nos hace falta”, agregó.

Entre ellos están Lucas González, que viene de hacer buenas campañas con Águilas Doradas, al cual llevó a ser líder del torneo Apertura de Colombia en 2023, y con América, elenco al que también clasificó a las instancias finales del clausura, pero en las que no logró mantener el buen rendimiento de la fase regular y fue despedido.

Otro DT que suena fuerte para coger las riendas de la Sub-23 es el antioqueño Juan Carlos Ramírez, quien está a cargo en la actualidad de la Selección Colombia sub-17.

Por su parte, podrían entrar a esa carpeta de aspirantes el exjugador Giovanni Hernández, que como entrenador ya dirigió a Uniatónoma (2015), Real Cartagena (2006), Junior (2007) y Atlético FC (2018-2023); así como Jaime de La Pava, quien está próximo a salir del Cali; Luis Fernando Suárez o Santiago Escobar, que están sin equipo.

Para el estratega Carlos Navarrete, todos los procesos son buenos, “pero procesos con resultados”.

“Lamentablemente al profe Cárdenas no le ha ido bien en la Sub-17, Sub-20 ni Sub-23, y considero que amerita un análisis esa situación para orientar a nuestro fútbol”.

Navarrete considera que en nuestro balompié no hay políticas institucionales claras y que existe mucha meritocracia.

Por su parte, el orientador Álvaro Escobar lamentó lo sucedido en Venezuela y fue contundente.

“Lo visto en el Sudamericano fue una actuación desastrosa, es de lo peor que se ha visto en cuanto a resultados de una Selección sub-23. Si bien los clubes no le facilitaron jugadores a Colombia, esto no solo le sucedió a nuestro equipo, también aconteció con otros. Considero que Cárdenas no debe continuar”.

Escobar agrega que la seguidilla de discretos resultados no le dan ese chance de poder sostenerse como el timonel principal. “Al ver el papel que realizaron uno se pregunta si en realidad los microciclos se hicieron bien. Hay que buscar otras opciones, entrenar bien a estos deportistas para entregarlos de la mejor manera a la Selección de mayores, porque talento hay y de sobra, pero hay que saberlo proyectar con excelentes resultados”.