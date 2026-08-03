Cartagena y Medellín, el destino favorito de los futbolistas europeos al pasar vacaciones en Colombia

Atraídos por su belleza, sus paisajes, su gente o quizás su clima, se ha vuelto recurrente que futbolistas de las ligas más importantes de Europa y del mundo pasen su temporada de vacaciones en Colombia, siendo Cartagena y Medellín los lugares elegidos para su descanso.

El más reciente pareciera ser Lamine Yamal. El joven jugador del Barcelona y reciente campeón del Mundo con España se hizo viral en los últimos días al publicar en sus redes una foto con la bandera de Colombia.

Las imágenes corresponderían a una escala técnica que hizo su vuelo en Bogotá, pues al parecer se dirige a la ciudad de Cartagena a recargar energías antes de comenzar su temporada con el club catalán.

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Sin embargo, días atrás, quien estuvo en tierras cafeteras fue el jugador portugués del Al-Nassr, João Félix. El futbolista que ha pasado por el Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona, entre otros equipos, estuvo en el mes de julio paseando por Medellín, Sabaneta y Guatapé.